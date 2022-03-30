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WSJ узнала о планах ЕС расширить санкции против российского банковского сектора

Ведомости

Страны Евросоюза рассматривают возможность введения санкций в отношении большего числа российских банков, родственников российских бизнесменов и усиления ограничений на использование криптовалют для обхода санкций, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и чиновников, знакомых с обсуждением данного вопроса.

Также США и ЕС хотят оказать давление на третьи страны, которые помогают российским гражданам и компаниям перемещать заграничные активы в юрисдикции, на которые не распространяются западные санкции.

Евросоюз обсуждает, какие меры можно принять в отношении стран, которые помогают россиянам обходить западные санкции.

Ожидается, что Еврокомиссия предложит ввести новый пакет антироссийских санкций на следующей неделе. Для введения санкций предложение должны одобрить все 27 стран - членов ЕС. Издание отметило, что Брюссель и США перешли от санкций в отношении очередных отраслей экономики России к закрытию лазеек в уже введенных ограничениях.

Западные страны ввели санкции против России после начала спецоперации на Украине. В частности, на ВТБСовкомбанкНовикомбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк наложены блокирующие санкции США. ЕС, в свою очередь, запретил продавать и покупать ценные бумаги и прочие финансовые инструменты в евро в интересах российских юридических и физических лиц. Финансовым организациям Европы нельзя оказывать российским резидентам и компаниям любые услуги по продаже бумаг, выпущенных после 12 апреля этого года. У Сбербанка под санкции попали корреспондентские счета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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