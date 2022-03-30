WSJ узнала о планах ЕС расширить санкции против российского банковского сектора
Страны Евросоюза рассматривают возможность введения санкций в отношении большего числа российских банков, родственников российских бизнесменов и усиления ограничений на использование криптовалют для обхода санкций, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и чиновников, знакомых с обсуждением данного вопроса.
Также США и ЕС хотят оказать давление на третьи страны, которые помогают российским гражданам и компаниям перемещать заграничные активы в юрисдикции, на которые не распространяются западные санкции.
Евросоюз обсуждает, какие меры можно принять в отношении стран, которые помогают россиянам обходить западные санкции.
Ожидается, что Еврокомиссия предложит ввести новый пакет антироссийских санкций на следующей неделе. Для введения санкций предложение должны одобрить все 27 стран - членов ЕС. Издание отметило, что Брюссель и США перешли от санкций в отношении очередных отраслей экономики России к закрытию лазеек в уже введенных ограничениях.
Западные страны ввели санкции против России после начала спецоперации на Украине. В частности, на ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк наложены блокирующие санкции США. ЕС, в свою очередь, запретил продавать и покупать ценные бумаги и прочие финансовые инструменты в евро в интересах российских юридических и физических лиц. Финансовым организациям Европы нельзя оказывать российским резидентам и компаниям любые услуги по продаже бумаг, выпущенных после 12 апреля этого года. У Сбербанка под санкции попали корреспондентские счета.