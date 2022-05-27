Власти ЛНР заявили об обстреле ВСУ поселка Сватово ракетой «Точка-У»
В результате удара вооруженными силами Украины ракетой «Точка-У» по поселку Сватово на севере Донбасса на территории, контролируемой Луганской народной республикой (ЛНР), два человека погибли и восемь получили ранения. Об этом сообщила Генпрокуратура ЛНР в своем Telegram-канале.
«Вооруженные силы Украины нанесли удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по поселку городского типа Сватово. В результате падения осколков ракеты погибло два человека, еще восемь получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня офицер народной милиции республики Андрей Марочко в эфире «Первого канала» заявил, что подразделения ЛНР отрезали украинским силовикам все пути для отступления. 25 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска вошли в Лисичанск и начали его штурм, а также «почти зашли» в соседний с ним город Северодонецк. В народной милиции ЛНР также сообщали об оперативном окружении города Северодонецк, который отделен от Лисичанска рекой Северский Донец и образует с ним одну агломерацию.
20 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил о скором завершении освобождения ЛНР. «Группировки российских Вооруженных сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской народной республики», — отметил Шойгу.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР.