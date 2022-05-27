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Силы ЛНР отрезали украинским военным пути для отступления из республики

Ведомости

Подразделения Луганской народной республики (ЛНР) отрезали украинским силовикам все пути для отступления, сообщил офицер народной милиции республики Андрей Марочко в эфире «Первого канала».

«Мы перерезали все абсолютно пути сообщения, по которым они могли выйти, и наблюдаем абсолютно всю территорию», — заявил он.

25 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска вошли в Лисичанск и начали его штурм, а также «почти зашли» в соседний Северодонецк. В народной милиции ЛНР также сообщали об оперативном окружении города Северодонецк, который отделен от Лисичанска рекой Северский Донец и образует с ним одну агломерацию.

20 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил о скором завершении освобождения ЛНР. «Группировки российских Вооруженных сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской народной республики», — отметил Шойгу.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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