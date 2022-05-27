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Иран задержал в Персидском заливе два греческих танкера

Ведомости

Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали в Персидском заливе два греческих нефтеналивных танкера после того, как греческие власти при содействии США задержали в Средиземном море танкер с иранской нефтью и конфисковали ее. Об этом сообщает Associated Press. Названия танкеров не сообщаются, КСИР обвинил суда в «нарушениях», суть которых не уточнил.

МИД Греции назвал произошедшее актом пиратства и направил иранским дипломатам в Афинах ноту протеста. Греческая сторона также пригрозила Тегерану «серьезными последствиями» в отношениях с Европейским союзом, членом которого является Греция. По информации МИД Греции, вооруженные члены КСИР высадились на суда и «взяли команды в заложники».

Командование базирующегося на Ближнем Востоке 5-го флота ВМС США сообщило, что греческие танкеры не заходили в иранские территориальные воды.

Три дня назад министерство юстиции США конфисковало в Греции иранскую нефть, которую перевозил российский танкер. Ходивший под российским флагом танкер Lana был задержан 15 апреля около острова Каристос по обвинению в нарушении антироссийских санкций, но было установлено, что лицо, владеющее судном, не находится под санкциями Евросоюза.

Согласно данным Lloyd's List Intelligence, ранее Lana ходила под именем Pegas и принадлежала Промсвязьбанку через дочернюю структуру PSB Leasing. В марте танкер был перерегистрирован на компанию «Трансморфлот», учредителем которого является гражданин России Джамалдин Пашаев.

Ранее по теме: Минюст США конфисковал иранскую нефть с задержанного в Греции российского танкера

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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