Иран задержал в Персидском заливе два греческих танкера
Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали в Персидском заливе два греческих нефтеналивных танкера после того, как греческие власти при содействии США задержали в Средиземном море танкер с иранской нефтью и конфисковали ее. Об этом сообщает Associated Press. Названия танкеров не сообщаются, КСИР обвинил суда в «нарушениях», суть которых не уточнил.
МИД Греции назвал произошедшее актом пиратства и направил иранским дипломатам в Афинах ноту протеста. Греческая сторона также пригрозила Тегерану «серьезными последствиями» в отношениях с Европейским союзом, членом которого является Греция. По информации МИД Греции, вооруженные члены КСИР высадились на суда и «взяли команды в заложники».
Командование базирующегося на Ближнем Востоке 5-го флота ВМС США сообщило, что греческие танкеры не заходили в иранские территориальные воды.
Три дня назад министерство юстиции США конфисковало в Греции иранскую нефть, которую перевозил российский танкер. Ходивший под российским флагом танкер Lana был задержан 15 апреля около острова Каристос по обвинению в нарушении антироссийских санкций, но было установлено, что лицо, владеющее судном, не находится под санкциями Евросоюза.
Согласно данным Lloyd's List Intelligence, ранее Lana ходила под именем Pegas и принадлежала Промсвязьбанку через дочернюю структуру PSB Leasing. В марте танкер был перерегистрирован на компанию «Трансморфлот», учредителем которого является гражданин России Джамалдин Пашаев.