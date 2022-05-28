Медведев призвал ужесточить ответственность для иноагентов

«Преступниками иноагентов и сейчас наш закон не считает. У нас вообще весьма аккуратное законодательство. В США и в некоторых странах Европы в ряде случаев такая организация сразу попадает под запрет. У нас такого нет: просто на её странице или в упоминаниях о нёй появляется маркировка», — заявил зампред Совбеза в своем Telegram-канале.