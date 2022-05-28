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Медведев призвал ужесточить ответственность для иноагентов

Ведомости

На законодательном уровне следует ввести более точную классификацию иностранных агентов и более строгую ответственность, соответствующий законопроект внесен в Госдуму, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По мнению Медведева, Россия после принятия закон об иноагентах слабо препятствовала деятельности «различных вредоносных НКО» в стране.

«Преступниками иноагентов и сейчас наш закон не считает. У нас вообще весьма аккуратное законодательство. В США и в некоторых странах Европы в ряде случаев такая организация сразу попадает под запрет. У нас такого нет: просто на её странице или в упоминаниях о нёй появляется маркировка», — заявил зампред Совбеза в своем Telegram-канале.

Контроль над иностранными агентами в России был «довольно формальным», и пришло время для наведения порядка, считает Медведев. Ответ на направленную против страны деятельность тех, кто «получает деньги от наших врагов», должен быть быстрым и жестким, убежден политик.

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«Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций. И на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность иноагентов», — написал он.

Медведев также рассуждает, как вели бы себя власти США в случае создания россиянами в Штатах НКО, которая начала бы поднимать резонансные вопросы и «нагнетать социальное напряжение». Такую структуру «прихлопнули» бы в течение суток, убежден зампред Совбеза. Кроме того, был бы риск возбуждения уголовных дел, блокировки счетов и «преследования по всему миру».

«И всё это в рамках Foreign Agents Registration Act (FARA) – закона о регистрации иностранных агентов, принятого ещё в 1938 году, согласно которому иностранными агентами считаются любые физические и юридические лица, которые прямо или косвенно занимаются политической и финансовой деятельностью в интересах внешнего актора или государства», — добавил Медведев.

Россия, по его словам, либеральнее и гуманнее США, которые «очень жёстко охраняют свои идеологические, моральные, экономические и любые другие границы от иностранного вмешательства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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