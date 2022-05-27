Минюст пополнил реестр СМИ-иноагентов еще одной организацией
Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, организацию «Апрельские тезисы».
Согласно информации по открытым источникам, организация была зарегистрирована 18 мая 2022 г.. Все 8 учредителей внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов. Среди них журналистка Ирина Борухович (признана СМИ-иноагентом), которая также является гендирентором «Апрельских тезисов».
Основной деятельностью организации указано «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».
18 мая в реестр СМИ-иноагентов Минюст внес компанию «Лиза норм». Сообщалось, что его генеральным директором является основательница издания The Bell (признано СМИ-иноагентом) Елизавета Осетинская (признана СМИ-иноагентом).
В прошлую пятницу в реестр физлиц-иноагентов попали экс-руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский и шахматист Гарри Гаспаров.