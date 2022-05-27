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Минюст пополнил реестр СМИ-иноагентов еще одной организацией

Ведомости

Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, организацию «Апрельские тезисы».

Согласно информации по открытым источникам, организация была зарегистрирована 18 мая 2022 г.. Все 8 учредителей внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов. Среди них журналистка Ирина Борухович (признана СМИ-иноагентом), которая также является гендирентором «Апрельских тезисов».

Основной деятельностью организации указано «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

18 мая в реестр СМИ-иноагентов Минюст внес компанию «Лиза норм». Сообщалось, что его генеральным директором является основательница издания The Bell (признано СМИ-иноагентом) Елизавета Осетинская (признана СМИ-иноагентом).

В прошлую пятницу в реестр физлиц-иноагентов попали экс-руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский и шахматист Гарри Гаспаров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных