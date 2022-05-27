Минюст пополнил реестр СМИ-иноагентов еще одной организацией

Согласно информации по открытым источникам, организация была зарегистрирована 18 мая 2022 г.. Все 8 учредителей внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов. Среди них журналистка Ирина Борухович (признана СМИ-иноагентом), которая также является гендирентором «Апрельских тезисов».