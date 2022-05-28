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Порошенко второй раз за сутки не смог выехать в Польшу

Ведомости

Бывший президент Украины Петр Порошенко пытался выехать в Польшу из Львовской области, политику второй раз за сутки отказали в пересечении государственной границы, передает «Украинская правда».

Как сообщила депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар, правоохранители не имели оснований отказывать в выезде Порошенко, поскольку он как депутат не является военнообязаным и имеет на руках документы о рабочей командировке. По ее словам, пограничники объяснили отказ тем, что Порошенко «представил не все документы».

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Ранее источники издания сообщили, что Порошенко и люди из его окружения в субботу прибыли в пункт пропуска «Рава Русская» тремя автомобилями. Политик «объезжал очередь по встречке и нарвался на полицию», рассказал собеседник УП.

Порошенко пытался выехать в Польшу и вечером в пятницу, писала «Украинская правда». Политик собирался в командировку для участия в Парламентской Ассамблее НАТО.

По данным источников УП, в ходе проверки документов о командировке не удалось установить его действительность, так как не считывался QR-код. Как рассказала затем Сюмар, на следующий день «QR код считывался, командировка действительна», а пограничники не сообщили, какие документы не предоставил Порошенко.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных