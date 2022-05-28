Порошенко второй раз за сутки не смог выехать в Польшу
Бывший президент Украины Петр Порошенко пытался выехать в Польшу из Львовской области, политику второй раз за сутки отказали в пересечении государственной границы, передает «Украинская правда».
Как сообщила депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар, правоохранители не имели оснований отказывать в выезде Порошенко, поскольку он как депутат не является военнообязаным и имеет на руках документы о рабочей командировке. По ее словам, пограничники объяснили отказ тем, что Порошенко «представил не все документы».
Ранее источники издания сообщили, что Порошенко и люди из его окружения в субботу прибыли в пункт пропуска «Рава Русская» тремя автомобилями. Политик «объезжал очередь по встречке и нарвался на полицию», рассказал собеседник УП.
Порошенко пытался выехать в Польшу и вечером в пятницу, писала «Украинская правда». Политик собирался в командировку для участия в Парламентской Ассамблее НАТО.
По данным источников УП, в ходе проверки документов о командировке не удалось установить его действительность, так как не считывался QR-код. Как рассказала затем Сюмар, на следующий день «QR код считывался, командировка действительна», а пограничники не сообщили, какие документы не предоставил Порошенко.