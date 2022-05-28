Порошенко второй раз за сутки не смог выехать в Польшу

Как сообщила депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар, правоохранители не имели оснований отказывать в выезде Порошенко, поскольку он как депутат не является военнообязаным и имеет на руках документы о рабочей командировке. По ее словам, пограничники объяснили отказ тем, что Порошенко «представил не все документы».