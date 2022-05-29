Захарова назвала плагиатом слова Шольца о многополярности мира

Захарова в своем Telegram-канале процитировала речь Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе: «Когда мы осознаем, что наш мир становится многополярным, это должно подтолкнуть нас к еще большей многосторонности, к еще большему международному сотрудничеству. В условиях многополярности очень отличные друг от друга международные партнеры хотят большего политического влияния в соответствии с их растущим мировым влиянием».