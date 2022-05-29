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Захарова назвала плагиатом слова Шольца о многополярности мира

Ведомости

Высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца о многополярности мира являются плагиатом, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова в своем Telegram-канале процитировала речь Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе: «Когда мы осознаем, что наш мир становится многополярным, это должно подтолкнуть нас к еще большей многосторонности, к еще большему международному сотрудничеству. В условиях многополярности очень отличные друг от друга международные партнеры хотят большего политического влияния в соответствии с их растущим мировым влиянием».

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Эти слова — «плагиат чистой воды» или «непонимание банального», утверждает Захарова. По ее словам, в российском МИДе с подачи бывшего министра иностранных дел Евгения Примакова «исходили из понимания того, что мир становится многополярным, на контрасте с двухполюсной системой холодной войны».

Представитель ведомства отмечает, что и сейчас министр Сергей Лавров каждый год говорит о многополярности и полицентричности мира. «Многополярный мир не несет никакой заряженности на конфронтацию. Просто объективно появляются новые центры силы...» — протицировала Захарова одно из высказываний Лаврова.

Она также выразила надежду, что «ситуация вокруг Украины когда-нибудь станет Олафу Шольцу так же ясна, как и многополярность».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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