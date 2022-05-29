NYT узнала об опасениях Запада из-за голосования РФ по гуманитарному коридору в Сирии

Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва еще не приняла решение по голосованию. Однако, по данным NYT, трое иностранных дипломатов считают, что РФ «послала расплывчатые сигналы» о том, что она может попытаться использовать голосование с целью добиться уступок в противостоянии по Украине.