NYT узнала об опасениях Запада из-за голосования РФ по гуманитарному коридору в Сирии
Западные дипломаты опасаются, что Россия может использовать помощь Сирии в качестве «разменной монеты» по ситуации на Украине, пишет газета The New York Times. Если Россия на предстоящем голосовании в Совете Безопасности ООН попытается закрыть единственный оставшийся в Сирии гуманитарный коридор, страны Европы и Ближнего Востока столкнутся с новым всплеском беженцев, считают на Западе.
По словам дипломатов, закрытие коридора на пограничном переходе Баб-эль-Хава с Турцией «почти наверняка вынудит тысячи людей бежать из Сирии».
«Совет Безопасности ООН, в котором Россия обладает мощным правом вето, в июле проголосует за то, оставить ли путь помощи открытым. Но коридор, похоже, уже захвачен последствиями войны на Украине и конкурирующими интересами России и США», — пишет NYT.
Как ранее заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади, страна, в которой уже проживает более миллиона сирийских беженцев, с опаской ожидает голосования России.
«Последствия могут быть серьезными с точки зрения условий жизни сирийских беженцев и перемещенных лиц», — цитирует газета Сафади.
Россия помогла закрыть еще три гуманитарных коридора в Сирию в 2020 г., а в прошлом году согласилась сохранить один только после напряженных переговоров с США, отмечает газета.
Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва еще не приняла решение по голосованию. Однако, по данным NYT, трое иностранных дипломатов считают, что РФ «послала расплывчатые сигналы» о том, что она может попытаться использовать голосование с целью добиться уступок в противостоянии по Украине.
Москва, по их словам, не стала прямо связывать судьбу коридора со спецоперацией, однако власти рассчитывают на помощь в обходе санкций от тех стран, «которые будут непосредственно затронуты новой волной беженцев».
США и другие страны в Совбезе ООН направят Москве «четкий сигнал» с призывом не закрывать маршрут, но гарантий, что к нему прислушаются, нет, сообщил также высокопоставленный американский дипломат.