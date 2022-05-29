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Политика

NYT узнала об опасениях Запада из-за голосования РФ по гуманитарному коридору в Сирии

Ведомости

Западные дипломаты опасаются, что Россия может использовать помощь Сирии в качестве «разменной монеты» по ситуации на Украине, пишет газета The New York Times. Если Россия на предстоящем голосовании в Совете Безопасности ООН попытается закрыть единственный оставшийся в Сирии гуманитарный коридор, страны Европы и Ближнего Востока столкнутся с новым всплеском беженцев, считают на Западе.

По словам дипломатов, закрытие коридора на пограничном переходе Баб-эль-Хава с Турцией «почти наверняка вынудит тысячи людей бежать из Сирии». 

«Совет Безопасности ООН, в котором Россия обладает мощным правом вето, в июле проголосует за то, оставить ли путь помощи открытым. Но коридор, похоже, уже захвачен последствиями войны на Украине и конкурирующими интересами России и США», — пишет NYT.

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Как ранее заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади, страна, в которой уже проживает более миллиона сирийских беженцев, с опаской ожидает голосования России.

«Последствия могут быть серьезными с точки зрения условий жизни сирийских беженцев и перемещенных лиц», — цитирует газета Сафади.

Россия помогла закрыть еще три гуманитарных коридора в Сирию в 2020 г., а в прошлом году согласилась сохранить один только после напряженных переговоров с США, отмечает газета. 

Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва еще не приняла решение по голосованию. Однако, по данным NYT, трое иностранных дипломатов считают, что РФ «послала расплывчатые сигналы» о том, что она может попытаться использовать голосование с целью добиться уступок в противостоянии по Украине. 

Москва, по их словам, не стала прямо связывать судьбу коридора со спецоперацией, однако власти рассчитывают на помощь в обходе санкций от тех стран, «которые будут непосредственно затронуты новой волной беженцев».

США и другие страны в Совбезе ООН направят Москве «четкий сигнал» с призывом не закрывать маршрут, но гарантий, что к нему прислушаются, нет, сообщил также высокопоставленный американский дипломат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных