Газета
Политика

ВЦИОМ: 72% россиян поддерживают проведение спецоперации на Украине

Ведомости

72% россиян одобряют решение провести спецоперацию на Украине, против выступили 18% жителей страны, а 10% затруднились ответить, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

По сравнению с результатами опроса сразу после начала спецоперации уровень ее поддержки вырос на 7 п. п., а доля тех, кто выступает против, снизилась на такой же уровень. Социологи отметили, что у россиян не меняется понимание целей военной операции: 40% считают, что ее проводят для защиты России, разоружения Украины и для того, чтобы не допустить появление на ее территории военных баз НАТО. 20% респондентов заявили, что цель спецоперации — изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов, 18% назвали целью операции защиту жителей Донбасса, 7% — оккупирование Украины и ее присоединение к России.

По данным исследования, уровень общественных протестных настроений с марта снизился на 4 п. п.. 14% опрошенных допустили протесты в своем населенном пункте (год назад показатель составил 26%). При этом принять участие в протестных акциях готовы 11% респондентов, а 84% скорее не будут участвовать в них.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цели — защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. С начала операции российские военные взяли под контроль Херсонскую и частично Запорожскую области. Их военно-гражданские администрации заявили о планах войти в состав России.

Ранее по теме: 68% россиян поддерживают военную спецоперацию на Украине

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных