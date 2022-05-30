ВЦИОМ: 72% россиян поддерживают проведение спецоперации на Украине
72% россиян одобряют решение провести спецоперацию на Украине, против выступили 18% жителей страны, а 10% затруднились ответить, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
По сравнению с результатами опроса сразу после начала спецоперации уровень ее поддержки вырос на 7 п. п., а доля тех, кто выступает против, снизилась на такой же уровень. Социологи отметили, что у россиян не меняется понимание целей военной операции: 40% считают, что ее проводят для защиты России, разоружения Украины и для того, чтобы не допустить появление на ее территории военных баз НАТО. 20% респондентов заявили, что цель спецоперации — изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов, 18% назвали целью операции защиту жителей Донбасса, 7% — оккупирование Украины и ее присоединение к России.
По данным исследования, уровень общественных протестных настроений с марта снизился на 4 п. п.. 14% опрошенных допустили протесты в своем населенном пункте (год назад показатель составил 26%). При этом принять участие в протестных акциях готовы 11% респондентов, а 84% скорее не будут участвовать в них.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цели — защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. С начала операции российские военные взяли под контроль Херсонскую и частично Запорожскую области. Их военно-гражданские администрации заявили о планах войти в состав России.