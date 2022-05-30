ВЦИОМ: 72% россиян поддерживают проведение спецоперации на Украине

По сравнению с результатами опроса сразу после начала спецоперации уровень ее поддержки вырос на 7 п. п., а доля тех, кто выступает против, снизилась на такой же уровень. Социологи отметили, что у россиян не меняется понимание целей военной операции: 40% считают, что ее проводят для защиты России, разоружения Украины и для того, чтобы не допустить появление на ее территории военных баз НАТО. 20% респондентов заявили, что цель спецоперации — изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов, 18% назвали целью операции защиту жителей Донбасса, 7% — оккупирование Украины и ее присоединение к России.