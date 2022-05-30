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Россия расторгла меморандум о взаимопонимании с США в области культуры и СМИ

Ведомости

Правительство одобрило предложение Министерства иностранных дел расторгнуть меморандум о взаимопонимании с США в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Россия и США подписали межправительственный меморандум в 1998 г. Тогда страны договорились содействовать взаимному сотрудничеству в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования, архивного дела и СМИ и поощрять развитие культурных обменов для содействия лучшему пониманию культуры друг друга.

В тексте документа говорится, что при сотрудничестве в целом спектре сфер страны решили опираться на меморандум в соответствии с национальным законодательством и международным правом, пока одна из сторон не уведомит другую в письменной форме о противоположном решении.

Ранее сегодня «Известия» писали о намерениях российской стороны разорвать совместные с США научно-образовательные соглашения. Правовая база, помимо меморандума от 1998 г., включает в себя соглашение между правительствами о научно-техническом сотрудничестве от 1993 г. и другие договоренности.

Минобрнауки 24 мая заявило, что Россия займется разработкой собственной системы образования для того, чтобы отказаться от Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков подчеркнул, что к Болонской системе надо относиться как «к прожитому этапу». «Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», – заявил Фальков.

Ранее в мае Госдума денонсировала соглашение о гарантиях прав граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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