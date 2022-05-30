Россия расторгла меморандум о взаимопонимании с США в области культуры и СМИ
Правительство одобрило предложение Министерства иностранных дел расторгнуть меморандум о взаимопонимании с США в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Россия и США подписали межправительственный меморандум в 1998 г. Тогда страны договорились содействовать взаимному сотрудничеству в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования, архивного дела и СМИ и поощрять развитие культурных обменов для содействия лучшему пониманию культуры друг друга.
В тексте документа говорится, что при сотрудничестве в целом спектре сфер страны решили опираться на меморандум в соответствии с национальным законодательством и международным правом, пока одна из сторон не уведомит другую в письменной форме о противоположном решении.
Ранее сегодня «Известия» писали о намерениях российской стороны разорвать совместные с США научно-образовательные соглашения. Правовая база, помимо меморандума от 1998 г., включает в себя соглашение между правительствами о научно-техническом сотрудничестве от 1993 г. и другие договоренности.
Минобрнауки 24 мая заявило, что Россия займется разработкой собственной системы образования для того, чтобы отказаться от Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков подчеркнул, что к Болонской системе надо относиться как «к прожитому этапу». «Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», – заявил Фальков.
Ранее в мае Госдума денонсировала соглашение о гарантиях прав граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.