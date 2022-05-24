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Госдума денонсировала соглашение о пенсионных правах граждан стран СНГ

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Госдума денонсировала соглашение о гарантиях прав граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

В конце марта два источника РБК сообщали, что с 1 января 2023 г. Россия собирается выйти из Соглашения о гарантиях прав граждан — участников СНГ в области пенсионного обеспечения, подписанного в 1992 г.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что существующее соглашение успешно выполняло свою задачу по учету интересов тех поколений граждан, которые имеют стаж работы в СССР. Однако страны — участницы соглашения уже совершили переход от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов. Именно поэтому старое соглашение не соответствует современным реалиям и принципам пенсионных систем.

Из положений документа также следует, что отказ от соглашения никак не скажется на действующих пенсионерах: выплата пенсий будет продолжена Пенсионным фондом (ПФР) в полном объеме. Помимо этого Россия уже заключила новое многостороннее соглашение со странами ЕАЭС, согласно которому рабочий стаж, приобретенный на территории разных государств-членов, будет суммироваться и каждая из стран будет выплачивать только свою часть — в соответствии с размером пенсионных прав, приобретенных на ее территории.

Соглашение о гарантиях пенсионных прав было подписано в 1992 г. На тот момент его участниками стали десять стран — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. Согласно его положениям, каждое государство — участник Содружества должно нести непосредственную ответственность за пенсионное обеспечение своих граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных