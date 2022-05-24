Госдума денонсировала соглашение о пенсионных правах граждан стран СНГ
Госдума денонсировала соглашение о гарантиях прав граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.
В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что существующее соглашение успешно выполняло свою задачу по учету интересов тех поколений граждан, которые имеют стаж работы в СССР. Однако страны — участницы соглашения уже совершили переход от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов. Именно поэтому старое соглашение не соответствует современным реалиям и принципам пенсионных систем.
Из положений документа также следует, что отказ от соглашения никак не скажется на действующих пенсионерах: выплата пенсий будет продолжена Пенсионным фондом (ПФР) в полном объеме. Помимо этого Россия уже заключила новое многостороннее соглашение со странами ЕАЭС, согласно которому рабочий стаж, приобретенный на территории разных государств-членов, будет суммироваться и каждая из стран будет выплачивать только свою часть — в соответствии с размером пенсионных прав, приобретенных на ее территории.
Соглашение о гарантиях пенсионных прав было подписано в 1992 г. На тот момент его участниками стали десять стран — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. Согласно его положениям, каждое государство — участник Содружества должно нести непосредственную ответственность за пенсионное обеспечение своих граждан.