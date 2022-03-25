РБК: Россия запланировала выход из постсоветского соглашения о пенсиях в СНГ

Стороны, разработавшие документы, говорят о необходимости отказа от него из-за нагрузки на российский бюджет. Это связано прежде всего с ростом миграционных потоков и затратами на его реализацию, при том, что под него уже могут подпадать граждане, не имеющие или имеющие минимальный стаж работы в СССР и не внесшие вклад в развитие экономики страны.