РБК: Россия запланировала выход из постсоветского соглашения о пенсиях в СНГ
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что существующее соглашение успешно выполняло свою задачу по учету интересов тех поколений граждан, которые имеют стаж работы в СССР. Однако в страны — участницы соглашения уже совершили переход от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов. Именно поэтому старое соглашение не соответствует современным реалиям и принципам пенсионных систем.
Стороны, разработавшие документы, говорят о необходимости отказа от него из-за нагрузки на российский бюджет. Это связано прежде всего с ростом миграционных потоков и затратами на его реализацию, при том, что под него уже могут подпадать граждане, не имеющие или имеющие минимальный стаж работы в СССР и не внесшие вклад в развитие экономики страны.
Из положений документа также следует, что отказ от соглашения никак не скажется на действующих пенсионерах — выплата пенсий будет продолжена Пенсионным фондом (ПФР) в полном объеме. Помимо этого Россия уже заключила новое многостороннtе соглашение со сторонами ЕАЭС, согласно которому рабочий стаж, приобретенный на территории разных государств-членов, будет суммироваться и каждая из стран будет выплачивать только свою часть — в соответствии с размером пенсионных прав, приобретенных на ее территории.
Соглашение о гарантиях пенсионных прав было подписано в 1992 г. На тот момент его участниками стали десять стран — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. Согласно его положениям, каждое государство — участник Содружества должно нести непосредственную ответственность за пенсионное обеспечение своих граждан. Документ предполагает, что пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства.