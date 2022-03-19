Социальные пенсии в России проиндексируют на 8,6%
Правительство России утвердило индексацию социальных пенсий на уровне 8,6% в 2022 г., соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Ведомство напомнило, что индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
Индексация была запланирована на уровне 7,7%, однако «с учетом принятых в 2021 г. решений президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 г. индексируются также на 8,6%», рассказали в ведомстве.
До конца года на реализацию этой меры из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд руб. Индексация затронет порядка 4 млн граждан — получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, добавили в Минтруда.
Все социальные выплаты, пенсии, зарплаты работников бюджетной сферы, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум будут повышены в ближайшее время, заявил ранее президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.
«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», — сказал он.
Путин поручил кабмину рассчитать точный параметр такого повышения. Президент подчеркнул, что «даже в текущей непростой ситуации» по итогам 2022 г. «необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства».