Социальные пенсии в России проиндексируют на 8,6%

Индексация была запланирована на уровне 7,7%, однако «с учетом принятых в 2021 г. решений президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 г. индексируются также на 8,6%», рассказали в ведомстве.