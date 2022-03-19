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Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 8,6%

Ведомости

Правительство России утвердило индексацию социальных пенсий на уровне 8,6% в 2022 г., соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе Минтруда. 

Ведомство напомнило, что индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Индексация была запланирована на уровне 7,7%, однако «с учетом принятых в 2021 г. решений президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 г. индексируются также на 8,6%», рассказали в ведомстве.

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До конца года на реализацию этой меры из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд руб. Индексация затронет порядка 4 млн граждан — получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, добавили в Минтруда.

Все социальные выплаты, пенсии, зарплаты работников бюджетной сферы, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум будут повышены в ближайшее время, заявил ранее президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», — сказал он.

Путин поручил кабмину рассчитать точный параметр такого повышения. Президент подчеркнул, что «даже в текущей непростой ситуации» по итогам 2022 г. «необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных