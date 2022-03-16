Путин предложил увеличить пенсии, выдать регионам кредиты и «выплюнуть» предателей

Путин предложил увеличить пенсии, выдать регионам кредиты и «выплюнуть» предателейПрезидент огласил план по борьбе с последствиями санкций
Президент России Владимир Путин выступил на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов, на котором представил план по выходу из кризиса, вызванного санкциями и военной спецоперацией на Украине.
По словам Путина, за три недели дополнительный потребительский спрос в России превысил 1 трлн руб., но производители и поставщики приложили все усилия, чтобы избежать дефицита. Президент резюмировал, что Россию ждут рост безработицы и инфляции, но задача властей – минимизировать их. Кроме того, он пообещал, что печатать деньги Центробанку не придется: у бюджета достаточно доходов. Путин при этом заявил, что все национальные цели развития до 2030 г. должны быть достигнуты.
Решение проблем и ответственность на местах возложены на губернаторов. Путин подписал указ о дополнительных полномочиях глав регионов. Они, по его словам, смогут принимать гибкие оперативные решения по поддержке экономики и граждан на местах. Согласно тексту опубликованного документа, регионы должны будут проводить мониторинг цен и ситуации на рынке труда, а также организовать единовременные выплаты для адресной поддержки населения.
Для этого Минфин откроет каждому региону кредитную линию в размере 10% от их доходов до конца 2022 г. Выплаты регионов по бюджетным кредитам в 2022 г. будут отсрочены, дополнительно будут проиндексированы дотации на выравнивание бюджетов субъектов Федерации, сказал президент. Надзорным органам поручено «снизить административные барьеры для бизнеса». Частный бизнес, считает Путин, сыграет ключевую роль в преодолении текущих проблем в экономике.
ФАС и правительство должны постоянно отслеживать ситуацию с ценами, но при этом Путин призвал «исключить ручное вмешательство в цены». Он считает, что к их стабилизации приведет «рост предложения на рынке».
Предлагается ряд мер для поддержки граждан. В частности, Путин пообещал, что в ближайшее время будут увеличены МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии, – в каком размере, президент не уточнил. Он также заявил, что социальные выплаты должны приходить автоматически «при изменении ситуации в семьях», также не пояснив, о каких изменениях идет речь.
Кроме того, Путин обрисовал свое видение ситуации, которая сложилась в отношении России из-за санкций.
В частности, он обратился к жителям западных стран. «Вас сейчас настойчиво пытаются обвинить в том, что все ваши трудности – это результат враждебных действий России, что из вашего собственного кошелька нужно оплатить борьбу с мифической русской угрозой, – сказал Путин. – А правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетней деятельности правящих элит их государств, их ошибок, близорукости и амбиций».
Отдельно президент остановился на том, что Запад будет делать ставку на «так называемую пятую колонну» и «национал-предателей». По его мнению, «коллективный Запад» пытается «расколоть общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России».
«Но любой народ, а тем более российский народ, сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их как случайно залетевшую в рот мошку. Выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы», – заявил Путин.