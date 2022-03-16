Путин предложил увеличить пенсии, выдать регионам кредиты и «выплюнуть» предателей

По словам Путина, за три недели дополнительный потребительский спрос в России превысил 1 трлн руб., но производители и поставщики приложили все усилия, чтобы избежать дефицита. Президент резюмировал, что Россию ждут рост безработицы и инфляции, но задача властей – минимизировать их. Кроме того, он пообещал, что печатать деньги Центробанку не придется: у бюджета достаточно доходов. Путин при этом заявил, что все национальные цели развития до 2030 г. должны быть достигнуты.