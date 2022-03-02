Конфликт на Украине в наибольшей степени волнует средний класс

Конфликт на Украине в наибольшей степени волнует средний классНо в целом рейтинг президента растет, свидетельствуют данные опросов
Доля респондентов, которые «скорее доверяют» президенту России Владимиру Путину, выросла за последнюю неделю (с 20 по 27 февраля) с 60 до 71%. Это следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение», опубликованных 1 марта «РИА Новости». 21 февраля Путин объявил о признании Россией ДНР и ЛНР, а 24 февраля – о начале Россией военной спецоперации по защите ДНР и ЛНР, которая продолжается по сей день. 28 февраля ВЦИОМ опубликовал данные опроса, из которых следует, что саму военную спецоперацию «скорее поддерживает» 68% респондентов.
Среднестатистический россиянин, который следит за украинскими событиями, отделяет власть этой страны от простых людей, говорит политтехнолог, экс-председатель совета министров ЛНР Марат Баширов. «Население очень четко делит, что есть националистические батальоны, а есть обычный украинский человек и он тоже находится под гнетом [украинской власти]», – сказал он «Ведомостям». Но в детали конфликта на Украине и участия России в нем граждане не погружены, уверен Баширов.
По словам социального психолога Алексея Рощина, среди представителей среднего класса, к которому он относит «около 15% населения», больше тех, кто опасается, что конфликт скажется лично на них. Население с доходом ниже среднего, отмечает Рощин, не следит за новостями, в том числе в соцсетях. Правда, как отмечает социолог Сергей Белановский, есть «невидимые соцсети» – чаты в WhatsApp, повестка которых несколько отличается и от традиционных СМИ, и от привычных социальных медиа. Такие чаты в WhatsApp неожиданно сыграли роль в подогревании антипрививочных настроений, отметил он.
Изучение поведения во время политических кампаний показывает, что если у человека есть какая-то позиция и он получает противоречащую ей информацию, то он начинает этому сопротивляться, говорит доцент департамента психологии НИУ ВШЭ Ольга Гулевич. Например, если появляются негативные сведения о симпатичном человеку кандидате, но в небольшом количестве, то избиратель не верит и начинает лишь укрепляться в своем мнении, говорит она: «Люди стараются защитить свою картину мира – это не потому, что люди глупые, это естественная реакция, она дает возможность жить, планировать следующий шаг». Но по мере накопления противоречивой информации «нарастает ощущение тревоги» и в какой-то момент может произойти слом позиции, объясняет Гулевич.
Раньше россияне рассматривали санкции лишь как «наказание для элит», говорит социальный психолог Тимофей Нестик, но сейчас происходит осознание, что их ощутит на себе каждый. Одни все еще не могут поверить в произошедшее, другие уже начали приучать себя к мысли о последствиях и планируют жизнь в новых условиях, говорит он. Сейчас важно выйти из так называемой ловушки «общества без будущего»: то есть делиться чувствами с близкими, поддерживать диалог, помогать друг другу, строить сценарии развития событий и стратегию действий, отмечает Нестик.
Доктор психологических наук Марк Сандомирский объясняет, что люди боятся любой ситуации, на которую лично не могут повлиять. В такой ситуации наиболее тревожные люди могут опасаться продолжения эскалации, экономических последствий, испытывая при этом растерянность, которая перерастает в субдепрессию, считает он.