Конфликт на Украине в наибольшей степени волнует средний класс

Изучение поведения во время политических кампаний показывает, что если у человека есть какая-то позиция и он получает противоречащую ей информацию, то он начинает этому сопротивляться, говорит доцент департамента психологии НИУ ВШЭ Ольга Гулевич. Например, если появляются негативные сведения о симпатичном человеку кандидате, но в небольшом количестве, то избиратель не верит и начинает лишь укрепляться в своем мнении, говорит она: «Люди стараются защитить свою картину мира – это не потому, что люди глупые, это естественная реакция, она дает возможность жить, планировать следующий шаг». Но по мере накопления противоречивой информации «нарастает ощущение тревоги» и в какой-то момент может произойти слом позиции, объясняет Гулевич.