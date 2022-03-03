Правительство хочет повышать пенсии несколько раз в год

Правительство хочет повышать пенсии несколько раз в годКабмин предложил депутатам дать ему такую возможность
Правительство предложило депутатам предоставить ему право оперативно повышать размер пенсий – такая опция включена в законопроект об устойчивом экономическом развитии в условиях санкций, внесенный 3 марта в Госдуму. Документом предусматривается несколько инструментов реагирования на ситуацию через изменение суммы выплат пенсионерам. В течение года правительство сможет принимать решения о дополнительной индексации социальных пенсий (минимальный, гарантированный всем гражданам платеж, не зависящий от трудового стажа и других критериев), об увеличении размера доплаты к страховой пенсии, а также о повышении стоимости того или иного пенсионного коэффициента (размер пенсии определяется исходя из формулы с несколькими переменными).
Закон о страховых пенсиях предусматривает их индексацию один раз в год с 1 января на показатель инфляции за прошедший год. Социальные пенсии по закону о государственном пенсионном обеспечении подлежат ежегодной индексации с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий период. Действующий закон о страховых пенсиях предусматривает право правительства дополнительно увеличивать фиксированную выплату с 1 апреля с учетом роста доходов ПФР.