Правительство хочет повышать пенсии несколько раз в год

Правительство предложило депутатам предоставить ему право оперативно повышать размер пенсий – такая опция включена в законопроект об устойчивом экономическом развитии в условиях санкций, внесенный 3 марта в Госдуму. Документом предусматривается несколько инструментов реагирования на ситуацию через изменение суммы выплат пенсионерам. В течение года правительство сможет принимать решения о дополнительной индексации социальных пенсий (минимальный, гарантированный всем гражданам платеж, не зависящий от трудового стажа и других критериев), об увеличении размера доплаты к страховой пенсии, а также о повышении стоимости того или иного пенсионного коэффициента (размер пенсии определяется исходя из формулы с несколькими переменными).