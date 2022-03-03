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Правительство хочет повышать пенсии несколько раз в год

Кабмин предложил депутатам дать ему такую возможность
Анастасия Бойко Дмитрий Гринкевич
Правительство, по сути, оставляет себе выбор, как реагировать на ситуацию – через индексацию, через доплату или повышение стоимости коэффициента    / Владислав Шатило / РБК / ТАСС

Правительство предложило депутатам предоставить ему право оперативно повышать размер пенсий – такая опция включена в законопроект об устойчивом экономическом развитии в условиях санкций, внесенный 3 марта в Госдуму. Документом предусматривается несколько инструментов реагирования на ситуацию через изменение суммы выплат пенсионерам. В течение года правительство сможет принимать решения о дополнительной индексации социальных пенсий (минимальный, гарантированный всем гражданам платеж, не зависящий от трудового стажа и других критериев), об увеличении размера доплаты к страховой пенсии, а также о повышении стоимости того или иного пенсионного коэффициента (размер пенсии определяется исходя из формулы с несколькими переменными).

Закон о страховых пенсиях предусматривает их индексацию один раз в год с 1 января на показатель инфляции за прошедший год. Социальные пенсии по закону о государственном пенсионном обеспечении подлежат ежегодной индексации с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий период. Действующий закон о страховых пенсиях предусматривает право правительства дополнительно увеличивать фиксированную выплату с 1 апреля с учетом роста доходов ПФР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных