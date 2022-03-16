Путин анонсировал повышение МРОТа, пенсий и зарплат бюджетников

Ранее Росстат сообщил, что в период с 26 февраля по 4 марта потребительские цены в России выросли на 2,22%. Это рекордная недельная инфляция, зафиксированная в стране за все время наблюдений, ведущихся с 2008 г. Прежде показатель ни разу не превышал 1%. Годовая инфляция по состоянию на 4 марта ускорилась до 10,42%, отмечал Минэк.