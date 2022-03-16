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Экономика

Путин анонсировал повышение МРОТа, пенсий и зарплат бюджетников

Ведомости

Все социальные выплаты, пенсии, зарплаты работников бюджетной сферы, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум будут повышены в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», — сказал он.

Путин поручил кабмину рассчитать точный параметр такого повышения. Президент подчеркнул, что «даже в текущей непростой ситуации» по итогам 2022 г. «необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства». «Это вполне реализуемая задача даже сегодня», — резюмировал он.

Ранее Росстат сообщил, что в период с 26 февраля по 4 марта потребительские цены в России выросли на 2,22%. Это рекордная недельная инфляция, зафиксированная в стране за все время наблюдений, ведущихся с 2008 г. Прежде показатель ни разу не превышал 1%. Годовая инфляция по состоянию на 4 марта ускорилась до 10,42%, отмечал Минэк.

По данным Росстата, в 2021 г. объем социальных выплат россиянам составил 14,52 трлн руб. после 13,61 трлн руб. годом ранее. Таким образом, сумма увеличилась на 6,7%. При этом годовая инфляция в прошлом году сложилась на уровне 8,73%.

Средний размер назначенных пенсий в 2021 г. составил 16 642 руб. В номинальном выражении за год сумма выросла на 11,1%, а в реальном, то есть с учетом инфляции, — на 4,1%.

МРОТ в 2022 г. установлен на уровне 13 890 руб. после 12 792 руб. годом ранее. Средний прожиточный минимум в этом году составляет 12 654 руб. после 11 653 руб.

Ранее по теме: Путин предупредил о временном росте инфляции и безработицы в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных