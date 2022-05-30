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Юмашев ушел с должности советника президента России

Ведомости

Валентин Юмашев ушел с должности советника президента России, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. Юмашев является супругом Татьяны Юмашевой, младшей дочери первого президента России Бориса Ельцина.

Как рассказала агентству Людмила Телень, первый заместитель исполнительного директора «Ельцин-центра», в попечительский совет и правление которого входит Юмашев, он отказался от должности советника Кремля в апреле. «Это была его инициатива», — уточнила она. Еще один собеседник Reuters, пожелавший остаться неизвестным, высказался аналогично. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Знакомый Юмашева также подтвердил РБК, что тот больше не советник президента. Свой пост Юмашев оставил примерно в конце апреля-начале мая, уточнил он.

Позже данную информацию прокомментировала «Ведомостям» Телень. «Да, он действительно ушел с поста советника». По ее словам, она ничего не может добавить к информации агентства Reuters.

Юмашев в 1997–1998 гг. был главой администрации Ельцина, затем стал советником президента на общественных началах. В 2000 г. стал соучредителем фонда первого президента России. В 2018 г. был опубликован указ президента Владимира Путина о назначении Юмашева на должность советника главы государства на общественных началах. Песков тогда сообщил, что «Юмашев уже 18 лет является советником Путина».

В конце марта Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. Чубайс уехал в Стамбул, затем, по данным ТАСС, он находился в Италии. Позднее его представитель сообщил агентству, что экс-глава «Роснано» находится в Израиле. Чубайс после своего отъезда также покинул совет директоров АФК «Система» и ее портфельной компании АО «Электрозавод».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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