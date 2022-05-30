Юмашев ушел с должности советника президента России

Юмашев в 1997–1998 гг. был главой администрации Ельцина, затем стал советником президента на общественных началах. В 2000 г. стал соучредителем фонда первого президента России. В 2018 г. был опубликован указ президента Владимира Путина о назначении Юмашева на должность советника главы государства на общественных началах. Песков тогда сообщил, что «Юмашев уже 18 лет является советником Путина».