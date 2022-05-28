ТАСС: силовики проверят данные о скрытых в банках Европы счетах Чубайса
Силовые структуры проверят информацию о скрытых в европейских банках счетах Анатолия Чубайса, который в конце марта ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах.
«Силовые структуры проверят информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках. Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов», — рассказали агентству.
По данным источников, силовики также опрашивают свидетелей из окружения Чубайса. Собеседники агентства не уточнили, в каких банках «могут храниться внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем».
Об отъезде Чубайса и уходе с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития стало известно 23 марта. Bloomberg писал, что бывший генеральный директор госкорпорации «Роснано» уехал из России из-за несогласия с политикой главы государства по проведению специальной военной операции на Украине. Чубайс уехал в Стамбул, затем, по данным ТАСС, он находился в Италии. Позднее его представитель сообщил агентству, что экс-глава «Роснано» находится в Израиле. Чубайс после своего отъезда также покинул совет директоров АФК «Система» и ее портфельной компании АО «Электрозавод».
В середине апреля новый гендиректор «Роснано» Сергей Куликов, назначенный на этот пост в конце 2020 г. вместо Анатолия Чубайса, обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку деятельности госкомпании при предыдущем менеджменте. Независимыми аудиторами, в том числе Федеральным казначейством, обнаружены факты завышения реальной рыночной стоимости портфельных активов института развития, а также некорректного ведения отчетности, говорится в письме Куликова генеральному прокурору Игорю Краснову (есть у «Ведомостей», подлинность документа подтвердили близкий к «Роснано» источник и источник в силовых структурах).