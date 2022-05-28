ТАСС: силовики проверят данные о скрытых в банках Европы счетах Чубайса

Об отъезде Чубайса и уходе с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития стало известно 23 марта. Bloomberg писал, что бывший генеральный директор госкорпорации «Роснано» уехал из России из-за несогласия с политикой главы государства по проведению специальной военной операции на Украине. Чубайс уехал в Стамбул, затем, по данным ТАСС, он находился в Италии. Позднее его представитель сообщил агентству, что экс-глава «Роснано» находится в Израиле. Чубайс после своего отъезда также покинул совет директоров АФК «Система» и ее портфельной компании АО «Электрозавод».