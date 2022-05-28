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ТАСС: силовики проверят данные о скрытых в банках Европы счетах Чубайса

Ведомости

Силовые структуры проверят информацию о скрытых в европейских банках счетах Анатолия Чубайса, который в конце марта ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах.

«Силовые структуры проверят информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках. Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов», — рассказали агентству.

По данным источников, силовики также опрашивают свидетелей из окружения Чубайса. Собеседники агентства не уточнили, в каких банках «могут храниться внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем».

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Об отъезде Чубайса и уходе с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития стало известно 23 марта. Bloomberg писал, что бывший генеральный директор госкорпорации «Роснано» уехал из России из-за несогласия с политикой главы государства по проведению специальной военной операции на Украине. Чубайс уехал в Стамбул, затем, по данным ТАСС, он находился в Италии. Позднее его представитель сообщил агентству, что экс-глава «Роснано» находится в Израиле. Чубайс после своего отъезда также покинул совет директоров АФК «Система» и ее портфельной компании АО «Электрозавод».

В середине апреля новый гендиректор «Роснано» Сергей Куликов, назначенный на этот пост в конце 2020 г. вместо Анатолия Чубайса, обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку деятельности госкомпании при предыдущем менеджменте. Независимыми аудиторами, в том числе Федеральным казначейством, обнаружены факты завышения реальной рыночной стоимости портфельных активов института развития, а также некорректного ведения отчетности, говорится в письме Куликова генеральному прокурору Игорю Краснову (есть у «Ведомостей», подлинность документа подтвердили близкий к «Роснано» источник и источник в силовых структурах).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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