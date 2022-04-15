Гендиректор «Роснано» попросил прокуратуру проверить деятельность компании при Чубайсе

Гендиректор «Роснано» попросил прокуратуру проверить деятельность компании при ЧубайсеСергей Куликов сообщил о признаках завышения чистых активов и некорректного ведения отчетности
Новый гендиректор «Роснано» Сергей Куликов, назначенный на этот пост в конце 2020 г. вместо Анатолия Чубайса, обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку деятельности госкомпании при предыдущем менеджменте. Независимыми аудиторами, в том числе Федеральным казначейством, обнаружены факты завышения реальной рыночной стоимости портфельных активов института развития, а также некорректного ведения отчетности, говорится в письме Куликова генеральному прокурору Игорю Краснову (есть у «Ведомостей», подлинность документа подтвердили близкий к «Роснано» источник и источник в силовых структурах).
Суть претензий
С 2010 г. акционером компании была перестроена модель финансирования ее инвестиций, в частности, вместо собственного капитала начали использоваться банковские кредиты, отмечает гендиректор «Роснано». За 2010-2020 гг. объем заимствований составил 290 млрд руб., а расходы на обслуживание долга превысили 125 млрд руб. В качестве обеспечения заимствований использовались безотзывные безрегрессные государственные гарантии, предоставленные в особом порядке на сумму 108 млрд руб. К концу 2020 г. задолженность перед банками насчитывала более 146 млрд руб., уточняется в письме.
В 2016 г. размер обязательств «Роснано» превысил стоимость активов, судя по бухгалтерскому балансу, обращает внимание Куликов. Имущественная недостаточность госкомпании стала очевидной, появились признаки банкротства – в такой ситуации, согласно 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», акционер или его представители в органах управления обязаны обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом или как минимум прекратить привлекать новые кредиты, подчеркивает Куликов.
Но начиная с 2017 г. «Роснано» по согласованию с акционером изменило учетную политику и, как следствие, изменились показатели в финансовой отчетности, говорится в письме. Кредиты, обеспеченные госгарантиями, были перенесены в раздел баланса «Добавочный капитал». Размер обязательств, таким образом, формально уменьшился, а величина чистых активов стала вновь положительной, следует из документа.
«Привлеченное с 2016 г. дорогостоящее заемное финансирование с использованием некорректной финансовой отчетности составило 121 млрд руб., а потенциальный ущерб – около 28 млрд руб. в виде начисленных и уплаченных процентов по полученным кредитам, выданным при очевидных признаках неспособности АО «Роснано» исполнить обязательства в полном объеме», – подчеркивает Куликов.
Более того, по его словам, по итогам 2017 и 2018 гг. компания выплатила дивиденды на сумму 1,1 млрд руб., несмотря на то что стоимость ее чистых активов была меньше размера уставного капитала, что дополнительно ухудшило финансовое состояние «Роснано».
«Прошу провести проверку по обстоятельствам, изложенным в настоящем обращении», – резюмирует Куликов в письме к генпрокурору.
Анатолий Чубайс, занимавший пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития, уволился по собственному желанию, сообщал 25 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. За несколько дней до этого СМИ публиковали фотографию человека, похожего на Чубайса, у банкомата в Стамбуле, а также сообщали о том, что он покинул Россию.
«Ведомости» направили запрос в «Роснано», Генпрокуратуру, Федеральное казначейство, «Росимущество» (единственный акционер компании), Минфин (курирует «Росимущество»), правительство, ВЭБ (курирует «Роснано» как координатор государственных системообразующих институтов развития), в банки-кредиторы госкомпании – Совкомбанк, Промсвязьбанк, банки «АК Барс», «Россия» и «Санкт-Петербург», а также в ЦБ.
Представитель Чубайса на запрос «Ведомостей» заявил, что более не выполняет эту работу.
В отчетности «Роснано» за 2017 г. действительно сказано, что рост стоимости чистых активов связан в том числе с изменением учетной политики по РСБУ, в соответствии с которой кредиты и займы, полученные под государственные гарантии, удовлетворяющие определению капитала, учитываются непосредственно в составе капитала на основании принятой классификации капитала и финансовых обязательств согласно Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации». Кроме этого, рост чистых активов объясняется получением в 2017 г. чистой прибыли, уточняется в отчете. По подсчетам «Ведомостей», чистые активы были бы меньше без изменения учетной политики как минимум на 4 млрд руб.
Проблемы «Роснано»
Системные проблемы «Роснано» вышли в публичную плоскость в конце осени прошлого года. 19 ноября Мосбиржа остановила торги всеми девятью выпусками облигаций госкомпании «Роснано». Это было сделано после предписания Банка России бирже, объяснял ее представитель, не уточняя деталей. «Накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок», – говорилось в официальном сообщении «Роснано». Через несколько дней торги возобновились, но стоимость облигаций рухнула. Минфин, впрочем, заявил 24 ноября, что дефолта по облигациям с госгарантиями правительство не допустит, и котировки частично наверстали потери.
«Ведомости» ранее подробно изучали деятельность «Роснано» за всю его историю. Ключевые выводы расследования следующие.
Общий объем господдержки «Роснано» с момента основания в 2007 г. составил более 404,6 млрд руб., из которых 132,3 млрд руб. было прямое финансирование, еще 20,3 млрд руб. выделили дочернему Фонду инфраструктурных и образовательных программ, а 252 млрд руб. составили госгарантии.
С 2010 г. корпорация для финансирования проектов действительно брала займы, причем с 2018 г. – необеспеченные госгарантиями, с этого момента такой вид обеспечения «Роснано» не предоставлялся. Новая стратегия «Роснано» до 2023 г. уже не предполагала ни госинвестиций, ни новых госгарантий по кредитам, и корпорация продолжила активно занимать на рынке, но без поддержки государства. В 2018 г. она разместила облигаций на 10 млрд руб., в 2019 г. – на 16,5 млрд руб., а в 2020 г. – еще на 12 млрд руб. К концу первого полугодия 2021 г. у «Роснано» числилось непогашенных кредитных обязательств на 76,3 млрд руб., в основном перед Совкомбанком, банком «Санкт-Петербург», Промсвязьбанком. Обязательств по облигационным займам было на 70,4 млрд руб., следует из ежеквартального отчета.
С момента образования «Роснано» поддержала 109 проектов. Общая сумма финансирования составила около 500 млрд руб. с учетом средств внешних инвесторов. Из них «Роснано» вложила 205 млрд руб., в том числе за счет перечисленных из бюджета 132 млрд руб. и привлеченных ею займов. Еще около 290 млрд руб. вложено в проекты за счет внебюджетных источников, подсчитали «Ведомости».
Среди топ-20 по объемам финансирования проектов «Роснано» 14 были связаны с иностранными или офшорными компаниями, а объем финансирования в них составил 87 млрд руб.
Совокупная выручка когда-либо профинансированных «Роснано» или бывших в составе ее портфеля компаний составила в 2019 г. 445 млрд руб., следует из отчетности корпорации. В 2015 г. уровень был 341 млрд руб., т. е. рост за этот период составил 31%, тогда как отрасль в целом выросла на 58%, в два раза быстрее.
По итогам первой половины 2021 г. выручка компаний «Роснано» составила 161 млрд руб., а за весь год будет около 320-325 млрд руб., говорил «Ведомостям» знакомый с положением дел в корпорации источник.
Под портфельными компаниями «Роснано» часто имеются в виду те, в чьем капитале или поддержке которых когда-либо поучаствовал институт развития. В 2014 г. «Роснано» приобрело 5,5% Трубной металлургической компании (ТМК) и вложилось в совместный проект по изготовлению труб с использованием нанотехнологий. В 2020 г. выручка ТМК по РСБУ составила 199 млрд руб. В 2022 г. компания планировала довести долю высокотехнологичной продукции до 50%.
Среди других непрофильных портфельных активов «Роснано» – Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), АО «Газпром нефть - ОНПЗ». Без их учета вся выручка портфельных компаний «Роснано» была в 2019 г. не 445 млрд руб., а максимум 110 млрд руб., оценили «Ведомости» по данным отчетности компаний, просуммировав выручку остальных портфельных компаний.
Выручка 45 российских компаний с участием «Роснано» на данный момент (без учета иностранных и тех, по кому нет данных отчетности) составляет всего 19 млрд руб., следует из данных компаний за допандемийный год, представленных в СПАРК. В «Роснано» вклад конкретных компаний в выручку не раскрывают.
При участии Екатерины Литовой, Алексея Никольского, Александра Волобуева.