Гендиректор «Роснано» попросил прокуратуру проверить деятельность компании при Чубайсе

С 2010 г. корпорация для финансирования проектов действительно брала займы, причем с 2018 г. – необеспеченные госгарантиями, с этого момента такой вид обеспечения «Роснано» не предоставлялся. Новая стратегия «Роснано» до 2023 г. уже не предполагала ни госинвестиций, ни новых госгарантий по кредитам, и корпорация продолжила активно занимать на рынке, но без поддержки государства. В 2018 г. она разместила облигаций на 10 млрд руб., в 2019 г. – на 16,5 млрд руб., а в 2020 г. – еще на 12 млрд руб. К концу первого полугодия 2021 г. у «Роснано» числилось непогашенных кредитных обязательств на 76,3 млрд руб., в основном перед Совкомбанком, банком «Санкт-Петербург», Промсвязьбанком. Обязательств по облигационным займам было на 70,4 млрд руб., следует из ежеквартального отчета.