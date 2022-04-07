Чубайса вызвали в суд по делу о краже его имущества на 70 млн рублей

«В среду в Хамовническом районном суде мы в третий раз приступили к слушанию дела о мошенничестве и краже. После оглашения обвинительного заключения наши подзащитные вновь заявили о своей невиновности. После этого в суд для дачи показаний в качестве потерпевшего на 27 апреля вызван Анатолий Чубайс», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что Чубайс не отвечает на звонки суда, его телефон недоступен.