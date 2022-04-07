Чубайса вызвали в суд по делу о краже его имущества на 70 млн рублей
Хамовнический суд Москвы вызвал бывшего гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества стоимостью 70 млн руб., сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела Вячеслава Макарова. С начала рассмотрения дела суд решил вызвать Чубайса в качестве потерпевшего впервые.
«В среду в Хамовническом районном суде мы в третий раз приступили к слушанию дела о мошенничестве и краже. После оглашения обвинительного заключения наши подзащитные вновь заявили о своей невиновности. После этого в суд для дачи показаний в качестве потерпевшего на 27 апреля вызван Анатолий Чубайс», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что Чубайс не отвечает на звонки суда, его телефон недоступен.
Дело о краже имущества по заявлению Чубайса возбудили в 2017 г. Речь идет о краже из жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья. Основной фигурант дела — бывший партнер Чубайса Илья Сучков. Остальные фигуранты — бывший член федерального политического совета «Парнаса» Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП «Аргус» Алексей Уляхин. Вину никто из фигурантов не признает, им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, писал ТАСС.
Ранее адвокат Мусы Садаева рассказал ТАСС, что полиция возбудила уголовное дело по факту кражи у Чубайса имущества и жилого комплекса, в который входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Комплекс расположен в деревне Переделки. По словам защитника, фигуранты дела не признают вину и считают, что имущество принадлежит швейцарской компании, которую Чубайс ранее оформил и передал своему бывшему деловому партнеру Илье Сучкову. Сумма ущерба во время расследования дела снизилась с 3 млрд рублей до 70 млн руб.
25 марта президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности спецпредставителя главы государства по вопросам устойчивого развития. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил «Ведомостям», что Чубайс уволился по собственному желанию. За два дня до этого Bloomberg и РБК сообщили, что Чубайс покинул должность и уехал из России. Эту информацию позже подтвердил представитель политика.