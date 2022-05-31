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Глава МИД Турции заявил о желании Зеленского встретиться с Путиным

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу агентству Anadolu.

«Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным. Турция продолжает свои стремления», — заявил министр (цитата по «РИА Новости»).

Зеленский неоднократно публично говорил о готовности провести встречу с Путиным и просил глав других стран помочь организовать ее. Эрдоган несколько раз предлагал провести такие переговоры в Турции. 28 мая канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Путина провести прямые переговоры с Зеленским и вывести войска с территории Украины.

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко ранее заявил, что Киев фактически заморозил переговорный процесс. Москва будет готова вернуться к нему, как только Украина проявит конструктивный подход и ответил на российские предложения. 22 апреля Путин заявил главе Совета ЕС Шарлю Мишелю, что встреча с Зеленским зависит от результатов российско-украинских переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных