Глава МИД Турции заявил о желании Зеленского встретиться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу агентству Anadolu.
«Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным. Турция продолжает свои стремления», — заявил министр (цитата по «РИА Новости»).
Зеленский неоднократно публично говорил о готовности провести встречу с Путиным и просил глав других стран помочь организовать ее. Эрдоган несколько раз предлагал провести такие переговоры в Турции. 28 мая канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Путина провести прямые переговоры с Зеленским и вывести войска с территории Украины.
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко ранее заявил, что Киев фактически заморозил переговорный процесс. Москва будет готова вернуться к нему, как только Украина проявит конструктивный подход и ответил на российские предложения. 22 апреля Путин заявил главе Совета ЕС Шарлю Мишелю, что встреча с Зеленским зависит от результатов российско-украинских переговоров.