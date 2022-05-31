Глава МИД Турции заявил о желании Зеленского встретиться с Путиным

Зеленский неоднократно публично говорил о готовности провести встречу с Путиным и просил глав других стран помочь организовать ее. Эрдоган несколько раз предлагал провести такие переговоры в Турции. 28 мая канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Путина провести прямые переговоры с Зеленским и вывести войска с территории Украины.