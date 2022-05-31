Посол ЛНР сообщил о подрыве емкости с химикатами в Северодонецке

На прошлой неделе подразделения народной милиции ЛНР взяли Северодонецк в оперативное окружение. Спустя несколько дней глава республики Леонид Пасечник сообщил, что под контроль военных республики перешла треть Северодонецка. Пасечник подчеркнул, что основной задачей ЛНР сейчас является освобождение именно Северодонецка и Лисичанска. По его словам, на этих направлениях группировка украинских войск насчитывает порядка 10 000 человек.