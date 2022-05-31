Посол ЛНР сообщил о подрыве емкости с химикатами в Северодонецке
Емкость с химическими средствами была подорвана на химкомбинате «Азот» в городе Северодонецк. Об этом в своем Telegram-канале написал посол ЛНР в России Родион Мирошник, уточнив, что территория завода находится под контролем украинских войск.
«На химкомбинате «Азот» подорвали емкость с химикатами. Предварительно это азотная кислота», — уточнил Мирошник.
Химкомбинат «Азот» — крупнейший производитель минеральных удобрений на Украине, в том числе аммиака, натриевой селитры, карбамида, метанола, уксусной кислоты и др. Количество работников предприятия составляет около 7 000 человек.
На прошлой неделе подразделения народной милиции ЛНР взяли Северодонецк в оперативное окружение. Спустя несколько дней глава республики Леонид Пасечник сообщил, что под контроль военных республики перешла треть Северодонецка. Пасечник подчеркнул, что основной задачей ЛНР сейчас является освобождение именно Северодонецка и Лисичанска. По его словам, на этих направлениях группировка украинских войск насчитывает порядка 10 000 человек.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР.