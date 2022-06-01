Администрация Байдена оценила новый пакет военной помощи Украине в $700 млн

Ранее издание Politico сообщило, что Вашингтон пока воздерживается от поставок систем HIMARS и MLRS, несмотря на настойчивые просьбы Киева, в том числе опасаясь эскалации со стороны России. По данным справочника Military Balance за 2021 г., на вооружении ВСУ 70 пусковых установок дальнобойных РСЗО «Ураган» и 81 установка РСЗО «Смерч».