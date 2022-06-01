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Политика

Администрация Байдена оценила новый пакет военной помощи Украине в $700 млн

Ведомости

Вашингтон 1 июня объявит о выделении нового пакета помощи Киеву стоимостью $700 млн, в него войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

«HIMARS и боеприпасы к ним, радары контрбатарейной борьбы и несколько радиолокационных станций ПВО, дополнительные Javelin и другие противотанковые средства, дополнительные артиллерийские боеприпасы. Несколько вертолетов и тактических автомобилей», — рассказал чиновник (цитата по «РИА Новости»). Также в пакет помощи войдут запчасти к технике, которую поставили Украине ранее.

Ранее издание Politico сообщило, что Вашингтон пока воздерживается от поставок систем HIMARS и MLRS, несмотря на настойчивые просьбы Киева, в том числе опасаясь эскалации со стороны России. По данным справочника Military Balance за 2021 г., на вооружении ВСУ 70 пусковых установок дальнобойных РСЗО «Ураган» и 81 установка РСЗО «Смерч».

21 мая американский президент Джо Байден подписал закон «О дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 г.». Новый пакет помощи Киеву достиг объема в $40 млрд. Также 9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе в отношении Украины, который упростит поставки вооружений Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что «накачивание» Украины оружием со стороны Запада приведет к нестабильности в Европе и снижению уровня безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных