В МИД России заявили о росте риска столкновения с США из-за поставок оружия на Украину
Американские поставки оружия Украине повышают риск прямого столкновения России и США, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замминистра иностранных дел Сергея Рябкова.
«Любые поставки вооружений, которые продолжаются, идут по нарастающей, увеличивают риски такого развития», — заявил Рябков. По его словам, США много лет не пытались сделать ничего для решения конфликта на Украине, а после начала спецоперации России «произошел просто слом остатков ответственного здравого подхода к ситуации» — Вашингтон теперь стремится сделать все, чтобы нанести стратегическое поражение России.
Ранее высокопоставленный чиновник Белого дома рассказал, что 1 июня Вашингтон объявит о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $700 млн. В пакет войдут реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним, радары контрбатарейной борьбы, несколько радиолокационных станций ПВО, дополнительные беспилотники Javelin и другие противотанковые средства, а также дополнительные артиллерийские боеприпасы.
21 мая президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому Украина сможет получить пакет помощи в $40 млрд. Также 9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе, который упростит поставки вооружений Киеву. Американский президент заявлял, что Вашингтон не стремится к войне между Россией и НАТО и не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что «накачивание» Украины оружием со стороны Запада приведет к нестабильности в Европе и снижению уровня безопасности.