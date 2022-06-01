В МИД России заявили о росте риска столкновения с США из-за поставок оружия на Украину

21 мая президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому Украина сможет получить пакет помощи в $40 млрд. Также 9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе, который упростит поставки вооружений Киеву. Американский президент заявлял, что Вашингтон не стремится к войне между Россией и НАТО и не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что «накачивание» Украины оружием со стороны Запада приведет к нестабильности в Европе и снижению уровня безопасности.