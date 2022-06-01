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Политика

В МИД России заявили о росте риска столкновения с США из-за поставок оружия на Украину

Ведомости

Американские поставки оружия Украине повышают риск прямого столкновения России и США, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замминистра иностранных дел Сергея Рябкова.

«Любые поставки вооружений, которые продолжаются, идут по нарастающей, увеличивают риски такого развития», — заявил Рябков. По его словам, США много лет не пытались сделать ничего для решения конфликта на Украине, а после начала спецоперации России «произошел просто слом остатков ответственного здравого подхода к ситуации» — Вашингтон теперь стремится сделать все, чтобы нанести стратегическое поражение России.

Ранее высокопоставленный чиновник Белого дома рассказал, что 1 июня Вашингтон объявит о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $700 млн. В пакет войдут реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним, радары контрбатарейной борьбы, несколько радиолокационных станций ПВО, дополнительные беспилотники Javelin и другие противотанковые средства, а также дополнительные артиллерийские боеприпасы.

21 мая президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому Украина сможет получить пакет помощи в $40 млрд. Также 9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе, который упростит поставки вооружений Киеву. Американский президент заявлял, что Вашингтон не стремится к войне между Россией и НАТО и не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что «накачивание» Украины оружием со стороны Запада приведет к нестабильности в Европе и снижению уровня безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных