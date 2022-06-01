Байден: США не ищут войны между Россией и НАТО

Он отметил, что, как бы ни был не согласен с президентом России Владимиром Путиным, США не будут пытаться добиться его «свержения». По мнению Байдена, переговоры Москвы и Киева зашли в тупик, потому что Россия продолжает вести военные действия, чтобы взять под контроль как можно большую часть Украины. США продолжат работать над укреплением Украины и поддерживать ее усилия по урегулированию конфликта путем переговоров. Байден добавил, что не будет давить на правительство Украины, чтобы оно пошло на территориальные уступки, потому что это было бы неправильно и противоречило бы устоявшимся принципам.