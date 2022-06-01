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Байден: США не ищут войны между Россией и НАТО

Ведомости

Вашингтон не стремится к войне между Россией и НАТО и не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине, заявил президент США Джо Байден в статье для New York Times.

«Мы не стремимся к войне между НАТО и Россией <…> До тех пор, пока Соединенные Штаты или наши союзники не подвергнутся нападению, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни нападая на российские войска. Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределами. Мы не хотим затягивать войну только для того, чтобы причинить боль России», — заявил Байден.

Он отметил, что, как бы ни был не согласен с президентом России Владимиром Путиным, США не будут пытаться добиться его «свержения». По мнению Байдена, переговоры Москвы и Киева зашли в тупик, потому что Россия продолжает вести военные действия, чтобы взять под контроль как можно большую часть Украины. США продолжат работать над укреплением Украины и поддерживать ее усилия по урегулированию конфликта путем переговоров. Байден добавил, что не будет давить на правительство Украины, чтобы оно пошло на территориальные уступки, потому что это было бы неправильно и противоречило бы устоявшимся принципам.

В конце марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ввод миротворческих сил НАТО на Украину привел бы к прямому столкновению России с военным блоком. 24 мая генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс не будет стороной конфликта на Украине и не пошлет туда войска, потому что намерен избегать войны с Россией. Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ситуация на Украине показала Евросоюзу, что мягкой силы недостаточно, поэтому ЕС должен стать серьезной военной силой.

Переговоры России и Украины о мирном соглашении начались 28 февраля, однако к началу мая они фактически прекратились. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко ранее заявил, что Киев фактически заморозил переговоры. По его словам, Москва готова вернуться к ним, когда Украина вернется к конструктивному подходу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ждет от Киева принятия российских требований и осознания реального положения дел. Российские военные ранее установили контроль над Запорожской и Херсонской областями Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных