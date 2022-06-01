Байден: США не ищут войны между Россией и НАТО
Вашингтон не стремится к войне между Россией и НАТО и не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине, заявил президент США Джо Байден в статье для New York Times.
«Мы не стремимся к войне между НАТО и Россией <…> До тех пор, пока Соединенные Штаты или наши союзники не подвергнутся нападению, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни нападая на российские войска. Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределами. Мы не хотим затягивать войну только для того, чтобы причинить боль России», — заявил Байден.
Он отметил, что, как бы ни был не согласен с президентом России Владимиром Путиным, США не будут пытаться добиться его «свержения». По мнению Байдена, переговоры Москвы и Киева зашли в тупик, потому что Россия продолжает вести военные действия, чтобы взять под контроль как можно большую часть Украины. США продолжат работать над укреплением Украины и поддерживать ее усилия по урегулированию конфликта путем переговоров. Байден добавил, что не будет давить на правительство Украины, чтобы оно пошло на территориальные уступки, потому что это было бы неправильно и противоречило бы устоявшимся принципам.
В конце марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ввод миротворческих сил НАТО на Украину привел бы к прямому столкновению России с военным блоком. 24 мая генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс не будет стороной конфликта на Украине и не пошлет туда войска, потому что намерен избегать войны с Россией. Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ситуация на Украине показала Евросоюзу, что мягкой силы недостаточно, поэтому ЕС должен стать серьезной военной силой.
Переговоры России и Украины о мирном соглашении начались 28 февраля, однако к началу мая они фактически прекратились. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко ранее заявил, что Киев фактически заморозил переговоры. По его словам, Москва готова вернуться к ним, когда Украина вернется к конструктивному подходу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ждет от Киева принятия российских требований и осознания реального положения дел. Российские военные ранее установили контроль над Запорожской и Херсонской областями Украины.