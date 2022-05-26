Песков: Россия ждет от Украины принятия требований Москвы

Ранее бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине должен начаться в ближайшие два месяца, а идеальным было бы возвращение разделительной линии к статус-кво. В Киеве раскритиковали такое предложение за идею пойти на территориальные уступки.