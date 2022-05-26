Песков: Россия ждет от Украины принятия требований Москвы
Власти России ждут от Киева принятия требований Москвы и осознания реального положения дел, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует», — заявил Песков. На вопрос, касается ли это территориальных уступок, он ответил: «Это не территориальные уступки. Киеву нужно, еще раз повторяю, признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить ситуацию».
Ранее бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине должен начаться в ближайшие два месяца, а идеальным было бы возвращение разделительной линии к статус-кво. В Киеве раскритиковали такое предложение за идею пойти на территориальные уступки.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что предложения некоторых партнеров пойти на территориальные уступки являются для Киева «ударом в спину». Президент Украины Владимир Зеленский также раскритиковал слова Киссинджера.
Переговоры России и Украины начались через несколько дней после начала спецоперации 24 февраля. С конца февраля представители сторон провели несколько раундов переговоров об урегулировании ситуации. Делегации стран проводили переговоры на территории Белоруссии и онлайн. 17 мая в МИД России заявили о «фактическом выходе» Украины из переговоров.