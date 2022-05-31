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Боррель: ЕС должен стать серьезной военной силой

Ведомости

Ситуация на Украине доказала Евросоюзу, что мягкой силы недостаточно — ЕС должен стать серьезной военной силой, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на саммит ЕС.

«То, что мы усвоили на основании конфликта на Украине, что недостаточно торговли, верховенства закона, недостаточно быть сильной гражданской державой, ЕС также должен быть серьезной военной силой», — заявил Боррель (цитата по ТАСС).

Он также призвал страны союза скоординированно увеличить расходы на оборону. «Оборона — это национальная компетенция. Мы должны делать больше. Мы должны увеличить наши военные бюджеты в скоординированном режиме. И, конечно, это будет непросто», — подчеркнул дипломат.

Ранее Боррель призвал Евросоюз научиться «языку силы». По его словам, Европа может использовать не только «мягкую силу», но и «тяжелую силу», необязательно военную. «Европа должна научиться использовать язык силы <…> Это способность реагировать на угрозы, отвечать, преследуя наши интересы. Это не просто "мягкая сила" правовой системы, но использование тяжелой силы, необязательно военной, но тяжелой», — сказал Боррель (цитата по «РИА Новости»).

Говоря о ситуации на Украине политик в своих соцсетях пожелал Киеву завершения боевых действий на Украине. По его словам, конфликт должен завершиться «на поле боя». Глава дипломатии ЕС напомнил, что союз выделил дополнительно 500 млн евро на закупки оружия для Киева. Боррель заявил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину, и призвал усилить санкции в отношении России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных