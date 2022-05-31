Боррель: ЕС должен стать серьезной военной силой

Ранее Боррель призвал Евросоюз научиться «языку силы». По его словам, Европа может использовать не только «мягкую силу», но и «тяжелую силу», необязательно военную. «Европа должна научиться использовать язык силы <…> Это способность реагировать на угрозы, отвечать, преследуя наши интересы. Это не просто "мягкая сила" правовой системы, но использование тяжелой силы, необязательно военной, но тяжелой», — сказал Боррель (цитата по «РИА Новости»).