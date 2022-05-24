Столтенберг: НАТО не отправит войска на Украину во избежание войны с Россией

«НАТО не будет частью конфликта, мы не отправим наши войска в регион, где они были бы прямо вовлечены в войну. Поддержка Украины — да, но без прямого вовлечения в войну», — сказал Столтенберг, подчеркнув, что альянс намерен не допустить превращения конфликта в войну России и НАТО (цитата по ТАСС).