Столтенберг: НАТО не отправит войска на Украину во избежание войны с Россией
НАТО не будет стороной конфликта на Украине, не пошлет туда войска, поскольку альянс намерен избегать войны с Россией, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
«НАТО не будет частью конфликта, мы не отправим наши войска в регион, где они были бы прямо вовлечены в войну. Поддержка Украины — да, но без прямого вовлечения в войну», — сказал Столтенберг, подчеркнув, что альянс намерен не допустить превращения конфликта в войну России и НАТО (цитата по ТАСС).
В конце марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ввод миротворческих сил НАТО на Украину привел бы к прямому столкновению России с военным блоком. Столтенберг, в свою очередь, исключил вмешательство альянса в конфликт на Украине и предупредил о рисках введения бесполетной зоны над страной, так как это чревато «прямой конфронтацией и неконтролируемой эскалацией».
Вначале Столтенберг отмечал, что ни одна страна альянса не поддержит отправку войск на Украину. «Мы изучим, что еще можем сделать, чтобы нанести ущерб России, включая санкции, но я ожидаю, что ни одна страна НАТО не поддержит отправку войск НАТО на Украину», — заявлял он. При этом страны НАТО продолжают поставлять Украине вооружение, в том числе тяжелое.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу операции предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР.