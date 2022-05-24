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Столтенберг: НАТО не отправит войска на Украину во избежание войны с Россией

Ведомости

НАТО не будет стороной конфликта на Украине, не пошлет туда войска, поскольку альянс намерен избегать войны с Россией, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«НАТО не будет частью конфликта, мы не отправим наши войска в регион, где они были бы прямо вовлечены в войну. Поддержка Украины — да, но без прямого вовлечения в войну», — сказал Столтенберг, подчеркнув, что альянс намерен не допустить превращения конфликта в войну России и НАТО (цитата по ТАСС).

В конце марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ввод миротворческих сил НАТО на Украину привел бы к прямому столкновению России с военным блоком. Столтенберг, в свою очередь, исключил вмешательство альянса в конфликт на Украине и предупредил о рисках введения бесполетной зоны над страной, так как это чревато «прямой конфронтацией и неконтролируемой эскалацией».

Вначале Столтенберг отмечал, что ни одна страна альянса не поддержит отправку войск на Украину. «Мы изучим, что еще можем сделать, чтобы нанести ущерб России, включая санкции, но я ожидаю, что ни одна страна НАТО не поддержит отправку войск НАТО на Украину», — заявлял он. При этом страны НАТО продолжают поставлять Украине вооружение, в том числе тяжелое.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу операции предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных