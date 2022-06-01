Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко подписали соглашение о побратимстве между двумя городами. Об этом Беглов сообщил в своем Telegram-канале.
«С руководителем администрации Мариуполя Константином Иващенко подписали соглашение о побратимстве между нашими городами», — написал Беглов.
Российские войска начали бои за Мариуполь в конце февраля, они длились почти два месяца. В конце апреля президент России Владимир Путин отменил приказ о штурме завода «Азовсталь» в Мариуполе и поручил заблокировать территорию. В середине мая с завода вышли и сдались в плен около 2500 украинских военных. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, все они сейчас находятся на территории республики, где планируется организовать трибунал.
8 мая вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Россия поможет восстановить инфраструктуру районов, которые пострадали в ходе спецоперации. Власти нескольких регионов сообщили, что возьмут шефство над восстановлением нескольких районов. Беглов заявлял, что Санкт-Петербург готов помочь в возрождении Мариуполя: установить отраслевые связи между предприятиями, наладить контакты в строительстве, ЖКХ, здравоохранении, образовании, культуре и других сферах.