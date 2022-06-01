Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами

Российские войска начали бои за Мариуполь в конце февраля, они длились почти два месяца. В конце апреля президент России Владимир Путин отменил приказ о штурме завода «Азовсталь» в Мариуполе и поручил заблокировать территорию. В середине мая с завода вышли и сдались в плен около 2500 украинских военных. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, все они сейчас находятся на территории республики, где планируется организовать трибунал.