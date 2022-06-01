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Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами

Ведомости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко подписали соглашение о побратимстве между двумя городами. Об этом Беглов сообщил в своем Telegram-канале.

«С руководителем администрации Мариуполя Константином Иващенко подписали соглашение о побратимстве между нашими городами», — написал Беглов.

Российские войска начали бои за Мариуполь в конце февраля, они длились почти два месяца. В конце апреля президент России Владимир Путин отменил приказ о штурме завода «Азовсталь» в Мариуполе и поручил заблокировать территорию. В середине мая с завода вышли и сдались в плен около 2500 украинских военных. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, все они сейчас находятся на территории республики, где планируется организовать трибунал.

8 мая вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Россия поможет восстановить инфраструктуру районов, которые пострадали в ходе спецоперации. Власти нескольких регионов сообщили, что возьмут шефство над восстановлением нескольких районов. Беглов заявлял, что Санкт-Петербург готов помочь в возрождении Мариуполя: установить отраслевые связи между предприятиями, наладить контакты в строительстве, ЖКХ, здравоохранении, образовании, культуре и других сферах. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных