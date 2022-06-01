Джонсон назвал безответственной перспективу отставки на фоне ситуации на Украине

Многие считают, что в скором времени Джонсону могут вынести вотум недоверия после того, как он потерял поддержку большинства членов парламента от Консервативной партии, уточняет издание. В конце апреля газета The Times писала, что Джонсон может уйти в отставку из-за доклада о вечеринках на Даунинг-стрит. По словам собеседника издания, в докладе говорится не только о вечеринках на Даунинг-стрит в период действия жестких коронавирусных ограничений в Великобритании, но и об общей деловой культуре в кабмине под руководством Джонсона.