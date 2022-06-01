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Политика

Джонсон назвал безответственной перспективу отставки на фоне ситуации на Украине

Ведомости

Уход с занимаемой должности станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине, передает слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона издание Telegraph. Таким образом он ответил на критику и призывы покинуть пост после скандала, связанного с нарушением коронавирусных ограничений.

«Я много и долго думал об этом, и я просто не могу представить, как мой уход в отставку в нынешней ситуации может считаться ответственным решением», — подчеркнул Джонсон. По его словам, он «все еще здесь», потому что королевство испытывает огромное экономическое давление, которое необходимо устранить на фоне событий на Украине. 

Многие считают, что в скором времени Джонсону могут вынести вотум недоверия после того, как он потерял поддержку большинства членов парламента от Консервативной партии, уточняет издание. В конце апреля газета The Times писала, что Джонсон может уйти в отставку из-за доклада о вечеринках на Даунинг-стрит. По словам собеседника издания, в докладе говорится не только о вечеринках на Даунинг-стрит в период действия жестких коронавирусных ограничений в Великобритании, но и об общей деловой культуре в кабмине под руководством Джонсона.

В начале января британский таблоид The Mirror опубликовал материал, в котором рассказывалось о том, что сотрудники аппарата премьера регулярно устраивали в его резиденции вечеринки в нарушение действовавших ограничений. Такие мероприятия проводились не только в первые волны пандемии в 2020 г., но и в середине апреля 2021 г., накануне похорон принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II. Джонсону, его супруге Керри Джонсон и канцлеру казначейства Великобритании Риши Сунак пришлось выплатить штрафы за нарушения по решению суда. Джонсону также пришлось принести официальные извинения перед депутатами британского парламента. Представители оппозиционных партий призвали к его отставке.

Ранее по теме: The Times: Джонсон может уйти в отставку из-за доклада о вечеринках на Даунинг-стрит

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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