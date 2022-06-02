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Минобороны России: приток иностранных наемников на Украину иссяк

Ведомости

Иностранные наемники с начала мая перестали прибывать на Украину для участия в военных действиях, общее число наемников сократилось вдвое, до 3500 человек, сообщило Минобороны России.

«Отмечаем, что с начала мая фактически иссяк приток на Украину иностранных наёмников для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил. По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза с 6,6 до 3,5 тысяч человек. При этом число наёмников в боевых подразделениях ВСУ и нацгвардии на Донбассе сократилось на порядки», — сообщили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что российские военные уничтожили высокоточным оружием сотни наемников вскоре после их прибытия в страну, однако большую часть боевиков уничтожили в зоне боевых действий из-за низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта.

В Минобороны отметили, что пленные наемники рассказывают, что командиры подразделений ВСУ и нацгвардии жертвуют ими в первую очередь, чтобы снизить потери своих военнослужащих. «Столкнувшись с реальной военной обстановкой и боевыми потерями, значительное количество наемников предпочитают уехать с Украины, однако Киев препятствует этому», — уточнили в министерстве. Там напомнили, что иностранные наемники не входят в состав вооруженных сил Украины, поэтому лучшее, что их ждет, — уголовная ответственность.

17 мая Служба внешней разведки России заявила, что США привлекают в качестве наемников на Украину членов международных террористических организаций. По данным ведомства, в апреле американские спецслужбы помогли освободить из тюрем, которые контролируют сирийские курды, 60 боевиков 20-25 лет. Затем их отправили в район американской военной базы «Эт-Танф» в Сирии, где их обучали перед отправкой на Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных