Минобороны России: приток иностранных наемников на Украину иссяк

«Отмечаем, что с начала мая фактически иссяк приток на Украину иностранных наёмников для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил. По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза с 6,6 до 3,5 тысяч человек. При этом число наёмников в боевых подразделениях ВСУ и нацгвардии на Донбассе сократилось на порядки», — сообщили в министерстве.