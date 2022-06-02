Минобороны России: приток иностранных наемников на Украину иссяк
Иностранные наемники с начала мая перестали прибывать на Украину для участия в военных действиях, общее число наемников сократилось вдвое, до 3500 человек, сообщило Минобороны России.
«Отмечаем, что с начала мая фактически иссяк приток на Украину иностранных наёмников для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил. По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза с 6,6 до 3,5 тысяч человек. При этом число наёмников в боевых подразделениях ВСУ и нацгвардии на Донбассе сократилось на порядки», — сообщили в министерстве.
В пресс-службе добавили, что российские военные уничтожили высокоточным оружием сотни наемников вскоре после их прибытия в страну, однако большую часть боевиков уничтожили в зоне боевых действий из-за низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта.
В Минобороны отметили, что пленные наемники рассказывают, что командиры подразделений ВСУ и нацгвардии жертвуют ими в первую очередь, чтобы снизить потери своих военнослужащих. «Столкнувшись с реальной военной обстановкой и боевыми потерями, значительное количество наемников предпочитают уехать с Украины, однако Киев препятствует этому», — уточнили в министерстве. Там напомнили, что иностранные наемники не входят в состав вооруженных сил Украины, поэтому лучшее, что их ждет, — уголовная ответственность.
17 мая Служба внешней разведки России заявила, что США привлекают в качестве наемников на Украину членов международных террористических организаций. По данным ведомства, в апреле американские спецслужбы помогли освободить из тюрем, которые контролируют сирийские курды, 60 боевиков 20-25 лет. Затем их отправили в район американской военной базы «Эт-Танф» в Сирии, где их обучали перед отправкой на Украину.