Россия поможет подготовить школы ЛНР и ДНР к началу учебного года
Минпросвещения и партия «Единая Россия» планируют помочь в подготовке школ Донбасса и других освобожденных территорий к началу учебного года. Об этом говорится на сайте партии. Идея была высказана на совещании Минпросвещения с представителями республик.
«Некоторые образовательные объекты очень сильно пострадали. (...) Какие-то школы разрушены, где-то их еще можно восстановить. Поэтому нужно использовать летний период, чтобы все это сделать», – заявила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Дорожная карта по оказанию помощи содержит около 40 пунктов.
В апреле Минпросвещения заявляло, что ведет работу по оказанию помощи как школьникам и студентам, так и педагогам Донецкой и Луганской народных республик. В частности, педагогам республик предлагалось пройти повышение квалификации на базе Академии Минпросвещения России по дополнительным профессиональным программам.
1 июня президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», заявил, что Россия обеспечит детей-сирот из Донбасса всеми мерами социальной поддержки.