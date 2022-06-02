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Россия поможет подготовить школы ЛНР и ДНР к началу учебного года

Ведомости

Минпросвещения и партия «Единая Россия» планируют помочь в подготовке школ Донбасса и других освобожденных территорий к началу учебного года. Об этом говорится на сайте партии. Идея была высказана на совещании Минпросвещения с представителями республик.

«Некоторые образовательные объекты очень сильно пострадали. (...) Какие-то школы разрушены, где-то их еще можно восстановить. Поэтому нужно использовать летний период, чтобы все это сделать», – заявила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Дорожная карта по оказанию помощи содержит около 40 пунктов.

В апреле Минпросвещения заявляло, что ведет работу по оказанию помощи как школьникам и студентам, так и педагогам Донецкой и Луганской народных республик. В частности, педагогам республик предлагалось пройти повышение квалификации на базе Академии Минпросвещения России по дополнительным профессиональным программам.

1 июня президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», заявил, что Россия обеспечит детей-сирот из Донбасса всеми мерами социальной поддержки.

Ранее по теме: Путин: Россия сделает все необходимое для помощи детям-сиротам из Донбасса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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