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Путин: Россия сделает все необходимое для помощи детям-сиротам из Донбасса

Ведомости

Россия обеспечит детей-сирот из Донбасса всеми мерами социальной поддержки, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Сегодня в России отмечается День защиты детей.

«Нельзя не вспомнить и о детях Донбасса, конечно, которые восемь лет подвергались смертельной опасности. Те, кто помладше, вообще не знали жизни без бомбежек и обстрелов. Многие были ранены, многих, к огромному сожалению, унесла война, развязанная киевским режимом против Донбасса. Многие ребята лишились родителей, есть и те, кто вообще остался без родных», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

По словам Путина, Россия обеспечит детей-сирот из этого региона всеми мерами социальной поддержки. Речь идет об организации медицинской помощи, получении хорошего образования и востребованной специальности. Глава государства также добавил, что сиротам помогут обрести новые семьи. 

30 мая Путин подписал указ, который определяет упрощенный порядок получения российского гражданства для детей-сирот и недееспособных лиц из Донбасса и с Украины. В соответствии с ним с заявлениями о приеме в российское гражданство вправе обратиться опекун или попечитель ребенка, являющийся гражданином РФ, ЛНР, ДНР или Украины. Это правило также распространяется на руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, руководителей учреждений, оказывающих образовательные или медицинские и социальные услуги.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее рассказала «Ведомостям», что получила «политическое согласие» глав ЛНР и ДНР на организацию семейного устройства детей из интернатов этих республик, которые являются сиротами или остались без попечения родителей. Всего, по ее словам, в Россию на начало мая прибыли более 190 000 детей. В их числе более 1700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, часть из которых приехали со своими опекунами и законными представителями. Из интернатов ДНР и ЛНР в Россию приехали около 1200 детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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