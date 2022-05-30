Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для сирот из Донбасса

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее рассказала «Ведомостям», что получила «политическое согласие» глав ЛНР и ДНР на организацию семейного устройства детей из интернатов этих республик, которые являются сиротами или остались без попечения родителей. Всего, по ее словам, в Россию на начало мая прибыли более 190 000 детей. В их числе более 1700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, часть из которых приехали со своими опекунами и законными представителями. Из интернатов ДНР и ЛНР в Россию приехали около 1200 детей.