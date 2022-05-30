Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для сирот из Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ, который определяет упрощенный порядок получения российского гражданства для детей-сирот и недееспособных лиц из Донбасса и с Украины. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Установить, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные лица, являющиеся гражданами Донецкой народной республики, Луганской народной республики или Украины, приобретают гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — следует из документа.
С заявлениями о приеме в российское гражданство вправе обратиться опекун или попечитель ребенка, являющийся гражданином РФ, ЛНР, ДНР или Украины. Это правило также распространяется на руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, руководителей учреждений, оказывающих образовательные или медицинские и социальные услуги.
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее рассказала «Ведомостям», что получила «политическое согласие» глав ЛНР и ДНР на организацию семейного устройства детей из интернатов этих республик, которые являются сиротами или остались без попечения родителей. Всего, по ее словам, в Россию на начало мая прибыли более 190 000 детей. В их числе более 1700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, часть из которых приехали со своими опекунами и законными представителями. Из интернатов ДНР и ЛНР в Россию приехали около 1200 детей.
«Это поможет не только устроить их в семью постоянно, но и обеспечит всеми социальными гарантиями: пособия, лечение, реабилитация, оздоровительный отдых», — отметила она, говоря об упрощенном порядке получения российского гражданства. Львова-Белова указала, что у большинства въехавших в Россию детей гражданство ЛНР и ДНР, так как в основном они родились после 2014 г.