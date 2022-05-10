Дети-сироты из ДНР и ЛНР смогут получить российское гражданство

Дети-сироты из ДНР и ЛНР смогут получить российское гражданствоВопрос обеспечения социальных гарантий обсуждается с руководством республик
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова получила «политическое согласие» глав ЛНР и ДНР на организацию семейного устройства детей из интернатов этих республик, которые являются сиротами или остались без попечения родителей. Она рассказала об этом в интервью «Ведомостям» по итогам поездки в Донбасс.
«Для меня было важно услышать политическое согласие глав ДНР и ЛНР на семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в России, – заявила она. – К этой идее относятся по-разному, мы встречали, например, негативное отношение со стороны руководства сиротских учреждений в ДНР и ЛНР. И я получила это принципиальное согласие от руководителей народных республик. Они очень тепло отреагировали, сказали, что хотят, чтобы у детей появился шанс на семью».
Всего, по ее словам, в Россию по данным на начало мая прибыли более 190 000 детей. В их числе более 1700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, часть из которых приехала со своими опекунами и законными представителями. Из интернатов ДНР и ЛНР в Россию приехали около 1200 детей.
По словам Львовой-Беловой, для определения того, как детей-сирот будут устраивать в российские семьи, сформированы «контактные группы». Туда вошли представители ДНР, ЛНР. Со стороны России в них участвуют представители Совета Федерации, Госдумы, а также МИД и Минпросвещения. «Задача этих контактных групп – синхронизировать законодательство, – рассказала Львова-Белова. – Это необходимо делать как можно скорее, потому что первая группа детей в Россию уже приехала. Это 27 детей, которые будут временно находиться в десяти российских семьях».
Детям, которые будут устроены в российские семьи, необходимо будет получение российского гражданства в упрощенном порядке. «Это поможет не только устроить их в семью постоянно, но и обеспечит всеми социальными гарантиями: пособия, лечение, реабилитация, оздоровительный отдых, – сказала она. – Поэтому сейчас готовятся соглашения с ЛНР и ДНР по опеке и попечительству и по усыновлению детей, а затем будут инициированы изменения в законодательство ЛНР и ДНР, которые позволят российским гражданам усыновлять и брать под опеку детей с этих территорий».
По ее словам, у большинства въехавших в Россию детей гражданство ЛНР и ДНР, так как в основном они родились после 2014 г.