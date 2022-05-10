Дети-сироты из ДНР и ЛНР смогут получить российское гражданство

Детям, которые будут устроены в российские семьи, необходимо будет получение российского гражданства в упрощенном порядке. «Это поможет не только устроить их в семью постоянно, но и обеспечит всеми социальными гарантиями: пособия, лечение, реабилитация, оздоровительный отдых, – сказала она. – Поэтому сейчас готовятся соглашения с ЛНР и ДНР по опеке и попечительству и по усыновлению детей, а затем будут инициированы изменения в законодательство ЛНР и ДНР, которые позволят российским гражданам усыновлять и брать под опеку детей с этих территорий».