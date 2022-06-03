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Politico узнала о требовании конгресса отчитаться о помощи Украине на $40 млрд

Ведомости

Ряд представителей конгресса США требуют от администрации президента Джо Байдена подготовить отчет о расходовании выделенных на помощь Украине средств в размере $40 млрд. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Как пишет издание, члены конгресса начали выражать сомнение по поводу способности Белого дома и Пентагона тщательно отслеживать средства и военную технику, направляемые Киеву. Отмечается, что об этом говорят представители и Демократической, и Республиканской партий. В частности, Элизабет Уоррен из прогрессивного крыла Демократической партии и либертарианец Рэнд Пол, представитель республиканцев.

Ряд конгрессменов предупредили администрацию Байдена, что следующий пакет помощи может не получить поддержку большинством голосов, как это было в предыдущие разы.

Ранее на этой неделе Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $700 млн. В рамках пакета США поставят на Украину реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву вооружения не изменят параметров спецоперации России и ее цели будут достигнуты в любом случае.

Также стало известно, что Швеция направит Украине партию оружия и выделит финансовую поддержку в размере $59 млн. Речь идет о противокорабельных комплексах Robot 17, полуавтоматических винтовках и боеприпасах к ним, бронежилетах, а также 5000 противотанковых комплексов. Министр обороны Швеции Петер Хультквист уточнил, что список военной техники был составлен исключительно на основании запросов Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных