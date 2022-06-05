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Захарова заявила о прослушивании чиновников Германии американцами

Ведомости

Чиновников Германии «всегда прослушивали» и продолжают это делать американцы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об угрозе прослушивания она напомнила в контексте заявления главы МВД ФРГ Нэнси Фезер, по словам которой немецких политиков прослушивают российские спецслужбы. 

«По словам Нэнси Фезер, риск прослушивания реален, например, в правительственном квартале Берлина. Также она предупредила об угрозе утечки данных. Нэнси Фезер забыла добавить, что германских чиновников всегда прослушивали и прослушивают американцы», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

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Ранее издание Bild со ссылкой на Нэнси Фезер сообщило, что Федеральное ведомство по охране конституции Германии обращает внимание политиков и госслужащих на риск прослушивания со стороны спецслужб России.

Ведомство отмечало, что такие риски существуют в некоторых районах, в частности, в правительственном квартале. «Риск прослушивания и опасность несанкционированной утечки данных реальны и их нельзя недооценивать», — писала Bild.

Глава МВД также заявила о ведении Россией «гибридной войны» и связала с этим высылку 40 российских дипломатов из посольства в Берлине. Их подозревали в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сказала Фезер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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