Захарова заявила о прослушивании чиновников Германии американцами
Чиновников Германии «всегда прослушивали» и продолжают это делать американцы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об угрозе прослушивания она напомнила в контексте заявления главы МВД ФРГ Нэнси Фезер, по словам которой немецких политиков прослушивают российские спецслужбы.
«По словам Нэнси Фезер, риск прослушивания реален, например, в правительственном квартале Берлина. Также она предупредила об угрозе утечки данных. Нэнси Фезер забыла добавить, что германских чиновников всегда прослушивали и прослушивают американцы», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее издание Bild со ссылкой на Нэнси Фезер сообщило, что Федеральное ведомство по охране конституции Германии обращает внимание политиков и госслужащих на риск прослушивания со стороны спецслужб России.
Ведомство отмечало, что такие риски существуют в некоторых районах, в частности, в правительственном квартале. «Риск прослушивания и опасность несанкционированной утечки данных реальны и их нельзя недооценивать», — писала Bild.
Глава МВД также заявила о ведении Россией «гибридной войны» и связала с этим высылку 40 российских дипломатов из посольства в Берлине. Их подозревали в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сказала Фезер.