Минобороны сообщило об уничтожении производственных корпусов украинского завода
Российские войска высокоточными ракетами уничтожили производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых ремонтировали бронетехнику украинских сил, сообщило Минобороны России.
«ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине населенного пункта Лозовая Харьковской области уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ», — говорится в сообщении.
Также ВС России поразили более 400 мест скопления живой силы и военной техники ВСУ, уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сбили самолет МиГ-29 ВСУ и 13 беспилотников.
С начала спецоперации на Украине российские военные уничтожили 190 самолетов ВСУ, 129 вертолетов, 1127 беспилотников, 330 зенитных ракетных установок, 3424 танка и других боевых бронированных машины, 473 установки реактивных систем залпового огня, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов, 3446 единиц специальной военной автомобильной техники.
В конце мая Минобороны сообщило, что в результате удара по ангару на территории завода «Океан» в Николаеве были уничтожены более 15 танков и боевых машин ВСУ, а также пять артиллерийских орудий крупного калибра.