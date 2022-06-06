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Минобороны сообщило об уничтожении производственных корпусов украинского завода

Ведомости

Российские войска высокоточными ракетами уничтожили производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых ремонтировали бронетехнику украинских сил, сообщило Минобороны России.

«ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине населенного пункта Лозовая Харьковской области уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ», — говорится в сообщении.

Также ВС России поразили более 400 мест скопления живой силы и военной техники ВСУ, уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сбили самолет МиГ-29 ВСУ и 13 беспилотников.

С начала спецоперации на Украине российские военные уничтожили 190 самолетов ВСУ, 129 вертолетов, 1127 беспилотников, 330 зенитных ракетных установок, 3424 танка и других боевых бронированных машины, 473 установки реактивных систем залпового огня, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов, 3446 единиц специальной военной автомобильной техники.

В конце мая Минобороны сообщило, что в результате удара по ангару на территории завода «Океан» в Николаеве были уничтожены более 15 танков и боевых машин ВСУ, а также пять артиллерийских орудий крупного калибра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных