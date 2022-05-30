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Минобороны сообщило об уничтожении техники ВСУ на заводе «Океан» в Николаеве

Ведомости

Российская артиллерия уничтожила более 15 танков и боевых машин ВСУ, а также пять артиллерийских орудий крупного калибра в результате удара по ангару на территории завода «Океан» в Николаеве, сообщило Минобороны России.

«В результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаев уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и 5 артиллерийских орудий крупного калибра», — говорится в сообщении.

Также артиллерия и ракетные войска поразили 62 пункта управления ВСУ, 593 района сосредоточения живой силы и военной техники, 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях. Российская авиация уничтожила более 300 националистов и 47 единиц вооружения и военной техники ВСУ, а средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных