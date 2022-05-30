Минобороны сообщило об уничтожении техники ВСУ на заводе «Океан» в Николаеве
Российская артиллерия уничтожила более 15 танков и боевых машин ВСУ, а также пять артиллерийских орудий крупного калибра в результате удара по ангару на территории завода «Океан» в Николаеве, сообщило Минобороны России.
«В результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаев уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и 5 артиллерийских орудий крупного калибра», — говорится в сообщении.
Также артиллерия и ракетные войска поразили 62 пункта управления ВСУ, 593 района сосредоточения живой силы и военной техники, 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях. Российская авиация уничтожила более 300 националистов и 47 единиц вооружения и военной техники ВСУ, а средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников.