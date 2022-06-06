Лавров прокомментировал поставки Киеву дальнобойного оружия
Чем дальнобойнее будут вооружения, которые Запад поставляет на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать от своей территории линию угрозы, заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Президент России Владимир Путин уже комментировал ситуацию, которая сложится в связи с поступлением новых вооружений, могу только добавить: чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружения, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации», — подчеркнул Лавров (цитата по ТАСС).
По его словам, сводить ситуацию к формуле «если бы не было спецоперации, то не было бы поставок оружия» неверно и является упрощением.
1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $700 млн. В рамках помощи США поставят Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские вооружения для ударов по территории России.
В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву вооружения не изменят параметров спецоперации России, а ее цели будут достигнуты в любом случае. По его словам, поставки вооружений «доставят больше страданий Украине».