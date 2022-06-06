Лавров прокомментировал поставки Киеву дальнобойного оружия

«Президент России Владимир Путин уже комментировал ситуацию, которая сложится в связи с поступлением новых вооружений, могу только добавить: чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружения, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации», — подчеркнул Лавров (цитата по ТАСС).