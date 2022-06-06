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Лавров прокомментировал поставки Киеву дальнобойного оружия

Ведомости

Чем дальнобойнее будут вооружения, которые Запад поставляет на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать от своей территории линию угрозы, заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Президент России Владимир Путин уже комментировал ситуацию, которая сложится в связи с поступлением новых вооружений, могу только добавить: чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружения, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации», — подчеркнул Лавров (цитата по ТАСС).

По его словам, сводить ситуацию к формуле «если бы не было спецоперации, то не было бы поставок оружия» неверно и является упрощением.

1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $700 млн. В рамках помощи США поставят Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские вооружения для ударов по территории России.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву вооружения не изменят параметров спецоперации России, а ее цели будут достигнуты в любом случае. По его словам, поставки вооружений «доставят больше страданий Украине».

Ранее по теме: Путин предупредил о новых ударах по Украине в случае поставок ракет дальнего действия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных