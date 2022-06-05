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Путин предупредил о новых ударах по Украине в случае поставок ракет дальнего действия

Ведомости

В случае поставок Киеву ракет дальнего действия Россия начнет наносить удары по новым объектам на Украине, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» президент России Владимир Путин. 

«Если они будут поставляться – из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», – сказал Путин.

По его словам, «возня вокруг дополнительных поставок вооружения» происходит с целью затягивания конфликта. Говоря о ракетных системах залпового огня, которые получит Киев из США, Путин заявил, что такие поставки связаны с восполнением потерь украинской боевой техники. Заявки на поставку артиллерии, отмечает президент, также делаются для восстановления «утраченного, уничтоженного в ходе боевых действий».

«Здесь нет ничего нового. Во-первых, вот эти системы залпового огня — они ведь в украинской армии находятся на вооружении — аналогичные системы советского, российского производства — «Град», «Смерч», «Ураган»,— сказал Путин.

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Дальность действия поставленных Киеву РСЗО составляет 45-70 км, как и у российских систем, добавил глава государства.

В этом же интервью, фрагмент которого телеканал показал накануне, Путин рассказал об уничтожении российскими средствами противовоздушной обороны поставленных на Украину вооружений. «Их наши системы ПВО щелкают как орехи, уничтожены десятки», — сказал он.

1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $700 млн. В рамках пакета Киев получит реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву вооружения не изменят параметров спецоперации России и ее цели будут достигнуты в любом случае. По его словам, поставки вооружений «доставят больше страданий Украине».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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