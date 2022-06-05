Путин предупредил о новых ударах по Украине в случае поставок ракет дальнего действия
В случае поставок Киеву ракет дальнего действия Россия начнет наносить удары по новым объектам на Украине, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» президент России Владимир Путин.
«Если они будут поставляться – из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», – сказал Путин.
По его словам, «возня вокруг дополнительных поставок вооружения» происходит с целью затягивания конфликта. Говоря о ракетных системах залпового огня, которые получит Киев из США, Путин заявил, что такие поставки связаны с восполнением потерь украинской боевой техники. Заявки на поставку артиллерии, отмечает президент, также делаются для восстановления «утраченного, уничтоженного в ходе боевых действий».
«Здесь нет ничего нового. Во-первых, вот эти системы залпового огня — они ведь в украинской армии находятся на вооружении — аналогичные системы советского, российского производства — «Град», «Смерч», «Ураган»,— сказал Путин.
Дальность действия поставленных Киеву РСЗО составляет 45-70 км, как и у российских систем, добавил глава государства.
В этом же интервью, фрагмент которого телеканал показал накануне, Путин рассказал об уничтожении российскими средствами противовоздушной обороны поставленных на Украину вооружений. «Их наши системы ПВО щелкают как орехи, уничтожены десятки», — сказал он.
1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $700 млн. В рамках пакета Киев получит реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России.
В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву вооружения не изменят параметров спецоперации России и ее цели будут достигнуты в любом случае. По его словам, поставки вооружений «доставят больше страданий Украине».