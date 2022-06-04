Путин рассказал о десятках уничтоженных на Украине вооружений из США

21 мая президент Байден подписал закон, согласно которому Украина сможет получить пакет помощи в $40 млрд. Также 9 мая президент США подписал закон о ленд-лизе, который упростит поставки вооружений Киеву. Он заявлял, что Вашингтон не стремится к войне между Россией и НАТО и не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине.