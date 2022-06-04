Путин рассказал о десятках уничтоженных на Украине вооружений из США
Российские средства противовоздушной обороны уничтожают поставленные на Украину из других стран вооружения, «как орехи», заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1», фрагмент которого был показан в субботу вечером.
«Их наши системы ПВО щелкают, как орехи, уничтожены десятки», — сказал Путин. В интервью не уточняется, какие иностранные вооружения уничтожает РФ.
1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $700 млн. В рамках пакета Киев получит реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России.
В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву вооружения не изменят параметров спецоперации России и ее цели будут достигнуты в любом случае. По его словам, поставки вооружений «доставят больше страданий Украине».
Посольство России в Вашингтоне на этой неделе также сделало представление госдепартаменту США и потребовало разъяснений, почему российские вертолеты Ми-17 перебрасываются на Украину без разрешения Москвы.
21 мая президент Байден подписал закон, согласно которому Украина сможет получить пакет помощи в $40 млрд. Также 9 мая президент США подписал закон о ленд-лизе, который упростит поставки вооружений Киеву. Он заявлял, что Вашингтон не стремится к войне между Россией и НАТО и не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине.
21 апреля Байден объявил о выделении пакета военной помощи Украине стоимостью $800 млн. Сообщалось, что в него войдут тяжелые артиллерийские орудия, десятки гаубиц и 144 000 боеприпасов для них. После этого российская сторона передала США ноту из-за снабжения Киева оружием и потребовала прекращения его поставок.