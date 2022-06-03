МИД потребовал от США объяснить поставки российских Ми-17 на Украину

«Никакого внятного ответа так и не получили. Американцы, снова и снова выходя за рамки приличий, твердят нам, что их действия «соответствуют национальным интересам и законодательству», а вся их многомиллиардная военная помощь Киеву якобы носит оборонительный характер», — отметила Захарова. МИД решительно осудил действия Вашингтона, которые «только отдаляют перспективу скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине».