Газета
Политика

МИД потребовал от США объяснить поставки российских Ми-17 на Украину

Ведомости

Посольство России в Вашингтоне сделало представление госдепартаменту США и потребовало разъяснений, почему российские вертолеты Ми-17 перебрасываются на Украину без разрешения Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она пояснила, что Россия передала США 4 вертолета Ми-17 для эксплуатации исключительно в Афганистане – это было закреплено в контракте и сертификате конечного пользователя. Посольство России в Вашингтоне потребовало развернутых объяснений от госдепа.

«Никакого внятного ответа так и не получили. Американцы, снова и снова выходя за рамки приличий, твердят нам, что их действия «соответствуют национальным интересам и законодательству», а вся их многомиллиардная военная помощь Киеву якобы носит оборонительный характер», — отметила Захарова. МИД решительно осудил действия Вашингтона, которые «только отдаляют перспективу скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине».

1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $700 млн. В рамках пакета Киев получит реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву вооружения не изменят параметров спецоперации России и ее цели будут достигнуты в любом случае. По его словам, поставки вооружений «доставят больше страданий Украине».

Ранее по теме: Медведев пригрозил Киеву последствиями при применении оружия США против России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных