МИД потребовал от США объяснить поставки российских Ми-17 на Украину
Посольство России в Вашингтоне сделало представление госдепартаменту США и потребовало разъяснений, почему российские вертолеты Ми-17 перебрасываются на Украину без разрешения Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она пояснила, что Россия передала США 4 вертолета Ми-17 для эксплуатации исключительно в Афганистане – это было закреплено в контракте и сертификате конечного пользователя. Посольство России в Вашингтоне потребовало развернутых объяснений от госдепа.
«Никакого внятного ответа так и не получили. Американцы, снова и снова выходя за рамки приличий, твердят нам, что их действия «соответствуют национальным интересам и законодательству», а вся их многомиллиардная военная помощь Киеву якобы носит оборонительный характер», — отметила Захарова. МИД решительно осудил действия Вашингтона, которые «только отдаляют перспективу скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине».
1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $700 млн. В рамках пакета Киев получит реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России.
В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву вооружения не изменят параметров спецоперации России и ее цели будут достигнуты в любом случае. По его словам, поставки вооружений «доставят больше страданий Украине».