Медведев пригрозил Киеву последствиями при применении оружия США против России
Россия нанесет удары по центрам принятия решений на Украине, если та применит американские ракетные системы для поражения целей на российской территории, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.
По его словам, ответный удар в таком случае может быть нанесен в том числе по министерству обороны и генеральному штабу вооруженных сил Украины.
«Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать», — заявил Медведев (цитата по «РИА Новости»).
Ранее США решили предоставить Украине новый пакет военной помощи, который включает в том числе реактивные системы залпового огня (РЗСО) HIMARS с боеприпасами. Речь идет о РСЗО на колесном шасси, которая может нести разные типы реактивных снарядов или оперативно-тактическую баллистическую ракету. Дальность стрельбы в зависимости от типа боеприпаса колеблется от двух до 500 км.
Госсекретарь США Энтони Блинкен тогда рассказал, что Украина дала заверения партнерам, что не будет использовать поставляемые ей американские РСЗО для ударов по территории России. При этом сегодня посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что американская сторона не будет регулировать дальность стрельбы РСЗО HIMARS, которые будут поставлены Украине, поскольку это решение будет принимать Киев.
1 июня Минобороны России обвинило украинскую армию в том, что она планирует использовать американские ракетные системы для нанесения ударов по российской территории, предварительно разместив их в жилых кварталах, чтобы вызвать ответный огонь.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.