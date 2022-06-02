Медведев пригрозил Киеву последствиями при применении оружия США против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен тогда рассказал, что Украина дала заверения партнерам, что не будет использовать поставляемые ей американские РСЗО для ударов по территории России. При этом сегодня посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что американская сторона не будет регулировать дальность стрельбы РСЗО HIMARS, которые будут поставлены Украине, поскольку это решение будет принимать Киев.