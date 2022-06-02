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Посол США: регулировать дистанцию стрельбы HIMARS будут украинские военные

Ведомости

США не будут регулировать дальность стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые будут поставлены Украине, это будет делать Киев, заявила посол Вашингтона на Украине Бриджит Бринк.

«Идет речь о вчерашнем пакете помощи на $700 млн, включая системы HIMARS. Регулировать дистанцию, на которую они будут стрелять, будет украинская сторона», — отметила посол (цитата по «РИА Новости»).

Накануне президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $700 млн. В рамках пакета США поставят на Украину реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России.

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В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву вооружения не изменят параметров спецоперации России и ее цели будут достигнуты в любом случае.

Ранее сегодня стало известно, что Швеция направит Украине партию оружия и выделит финансовую поддержку в размере $59 млн. Речь идет о противокорабельных комплексах Robot 17, полуавтоматических винтовках и боеприпасах к ним, бронежилетах, а также 5000 противотанковых комплексов. Министр обороны Швеции Петер Хультквист уточнил, что список военной техники был составлен исключительно на основании запросов Украины.

Ранее по теме: Швеция направит Украине противокорабельные ракеты и $59 млн на оборону

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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