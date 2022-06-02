Посол США: регулировать дистанцию стрельбы HIMARS будут украинские военные

Ранее сегодня стало известно, что Швеция направит Украине партию оружия и выделит финансовую поддержку в размере $59 млн. Речь идет о противокорабельных комплексах Robot 17, полуавтоматических винтовках и боеприпасах к ним, бронежилетах, а также 5000 противотанковых комплексов. Министр обороны Швеции Петер Хультквист уточнил, что список военной техники был составлен исключительно на основании запросов Украины.