Швеция направит Украине противокорабельные ракеты и $59 млн на оборону
Стокгольм направит Киеву партию оружия и выделит финансовую поддержку в размере $59 млн. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра обороны Швеции Петера Хультквиста и министра финансов страны Микаэля Дамберга.
Речь идет о противокорабельных комплексах Robot 17, полуавтоматических винтовках и боеприпасах к ним, бронежилетах, а также 5000 противотанковых комплексах. Хультквист уточнил, что список военной техники был составлен исключительно на основании запросов Украины.
«В знак солидарности с Украиной и в рамках международного ответа на действия России правительство видит необходимость в постоянной поддержке Украины», — сказал министр.
Накануне президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $700 млн. В рамках пакета США поставят на Украину реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России.
В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву вооружения не изменят параметров спецоперации России, и ее цели будут достигнуты в любом случае.