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Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене Fan ID

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Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене паспорта болельщика (Fan ID), сообщает пресс-служба партии. Авторами законопроекта стали депутаты Сергей Обухов, Александр Ющенко, Владимир Исаков и Денис Парфенов.

«Стоит заметить, что недавно принятый закон о Fan ID, фактически позволяющий власти определять, кому доступны массовые мероприятия, а кому — нет, вызвал обоснованное недовольство огромного числа болельщиков по всей стране», — отмечается в сообщении.

По мнению депутатов, размытый список причин для отказа в выдаче Fan ID не случаен, а «имеет целью создать для органов власти широкий диапазон для ограничения прав доступа на спортивные мероприятия для нелояльных граждан».

«За последние 7 лет не было отмечено ни одной многочисленной драки на трибунах во время спортивного мероприятия, после которой невозможно было бы определить и задержать на месте виновных лиц с целью назначения им судом последующего административного наказания», — подчеркивается в сообщении. В пояснительной записке также отмечено, что отмена Fan ID позволит сэкономить федеральному бюджету 773,6 млн руб., которые можно будет «расходовать на развитие массового спорта».

Правительство, в свою очередь, не поддержало законопроект депутатов от КПРФ. В сообщении кабмина указывается, что изменения в законодательстве были основаны на «положительном опыте применения системы идентификации болельщиков с использованием персонифицированной карты зрителя во время проведения крупных международных спортивных соревнований».

Паспорта болельщиков (Fan ID) использовались в России во время Кубка конфедераций 2017 г., чемпионата мира 2018 г. и Евро-2020. Обладатели Fan ID получали право бесплатного проезда между городами, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах. Иностранные болельщики могли въехать в Россию по Fan ID, не оформляя визу.

Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID в середине декабря, а в конце декабря его подписал президент Владимир Путин. Он вступил в силу с 1 июня 2022 г.

Ранее в мае сообщалось, что фанаты футбольного клуба «Зенит» отказались от приобретения абонементов в 2023 г. в знак протеста против Fan ID. С критикой нововведения также выступали и фанаты других клубов РПЛ.

1 июня Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал журналистам, что с нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) Fan ID будет действовать только на шести стадионах. Речь идет об аренах, которые были задействованы при проведении чемпионата мира-2018. Это «Ростов Арена», «Екатеринбург Арена», «Ак Барс Арена», «Самара Арена», стадионы «Нижний Новгород» и сочинский «Фишт». Еще 10 стадионов должны быть готовы к запуску системы к ноябрю 2022 г. До этого момента им нужно установить и протестировать все необходимое оборудование. В 2023 г. требованиям должны отвечать все стадионы РПЛ.

Ранее по теме: Володин перечислил вступающие в силу законы в июне

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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