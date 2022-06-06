Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене Fan ID

1 июня Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал журналистам, что с нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) Fan ID будет действовать только на шести стадионах. Речь идет об аренах, которые были задействованы при проведении чемпионата мира-2018. Это «Ростов Арена», «Екатеринбург Арена», «Ак Барс Арена», «Самара Арена», стадионы «Нижний Новгород» и сочинский «Фишт». Еще 10 стадионов должны быть готовы к запуску системы к ноябрю 2022 г. До этого момента им нужно установить и протестировать все необходимое оборудование. В 2023 г. требованиям должны отвечать все стадионы РПЛ.