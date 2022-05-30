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Володин перечислил вступающие в силу законы в июне

Ведомости

В России с 1 июня на 10% проиндексируют пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ), написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Помимо этого будет увеличен период выплаты пенсии по потере кормильца для россиян старше 18 лет, которые окончили школу и не поступили в средние или высшие учебные заведения. Он будет продлен до 1 сентября года, в котором они закончили обучение, уточнил Володин.

Также с 1 июня вступит в силу закон о единой системе публичной власти. Он установит пятилетний срок полномочий региональных парламентов, а также порядок и основания для досрочного прекращения полномочий. Согласно закону, руководитель субъекта будет официально называться губернатором или главой региона.

Среди других изменений — в России ужесточат контроль за оборотом оружия, увеличат штрафы за нарушение противопожарных правил в лесу, а также введут паспорт болельщика (Fan ID) для покупки билетов на спортивные мероприятия.

Кроме того, начнет действовать закон, который позволит лечить детей с тяжелыми заболеваниями препаратами офф-лейбл, то есть по не утвержденным регулирующими органами и не упомянутыми в инструкции по применению показаниям. С 8 июня государство начнет оповещать россиян о возможности положенных льгот и пособий, рассказал Володин. Информацию можно будет получить в том числе через Единую государственную систему социального обеспечения.

28 мая Владимир Путин подписал закон, который отменил верхний возрастной предел для заключения первого контракта на военную службу. До этого действовало ограничение — с 18 до 40 лет для россиян и с 18 до 30 лет — для иностранцев. В пояснительной записке к закону говорилось, что отмена возрастных ограничений позволит привлечь на службу по контракту специалистов востребованных профессий, например медиков и инженеров.

Ранее по теме: Путин объявил о повышении пенсий, МРОТа и прожиточного минимума на 10%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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