Володин перечислил вступающие в силу законы в июне
В России с 1 июня на 10% проиндексируют пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ), написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Помимо этого будет увеличен период выплаты пенсии по потере кормильца для россиян старше 18 лет, которые окончили школу и не поступили в средние или высшие учебные заведения. Он будет продлен до 1 сентября года, в котором они закончили обучение, уточнил Володин.
Также с 1 июня вступит в силу закон о единой системе публичной власти. Он установит пятилетний срок полномочий региональных парламентов, а также порядок и основания для досрочного прекращения полномочий. Согласно закону, руководитель субъекта будет официально называться губернатором или главой региона.
Среди других изменений — в России ужесточат контроль за оборотом оружия, увеличат штрафы за нарушение противопожарных правил в лесу, а также введут паспорт болельщика (Fan ID) для покупки билетов на спортивные мероприятия.
Кроме того, начнет действовать закон, который позволит лечить детей с тяжелыми заболеваниями препаратами офф-лейбл, то есть по не утвержденным регулирующими органами и не упомянутыми в инструкции по применению показаниям. С 8 июня государство начнет оповещать россиян о возможности положенных льгот и пособий, рассказал Володин. Информацию можно будет получить в том числе через Единую государственную систему социального обеспечения.
28 мая Владимир Путин подписал закон, который отменил верхний возрастной предел для заключения первого контракта на военную службу. До этого действовало ограничение — с 18 до 40 лет для россиян и с 18 до 30 лет — для иностранцев. В пояснительной записке к закону говорилось, что отмена возрастных ограничений позволит привлечь на службу по контракту специалистов востребованных профессий, например медиков и инженеров.