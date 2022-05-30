Володин перечислил вступающие в силу законы в июне

Кроме того, начнет действовать закон, который позволит лечить детей с тяжелыми заболеваниями препаратами офф-лейбл, то есть по не утвержденным регулирующими органами и не упомянутыми в инструкции по применению показаниям. С 8 июня государство начнет оповещать россиян о возможности положенных льгот и пособий, рассказал Володин. Информацию можно будет получить в том числе через Единую государственную систему социального обеспечения.